Aposta de Curitiba está entre os ganhadores da “quina da Mega”

Uma aposta de Curitiba e outras três do interior do Paraná estão entre os acertadores da “quina da Mega” após o sorteio realizado neste sábado no Espaço Loterias da Caixa. Os apostadores chegaram muito perto de abocanhar o prêmio milionário do concurso 2852 da Mega-Sena, que tinha prêmio estimado em R$ 37 milhões para quem acertasse todos os números sorteados.

As dezenas do concurso 2852 foram 06, 22, 24, 49, 53 e 56.

A aposta de Curitiba foi feita na Brasília Loterias, localizada no bairro Capão Raso. O apostador vai levar pra casa um prêmio de R$ 61.845,62. As outras apostas premiadas na “quina da Mega” foram feitas em Bandeirantes (Lotérica Bandeirantes), Porto Vitoria (Lotérica Victória) e Tamarana (Lotérica Tamara).

No próximo sorteio o concurso 2853 tem prêmio estimado de R$ 45 milhões.