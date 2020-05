O frio chegou forte na manhã desta quinta-feira (07) em Curitiba e grande parte do Paraná. Na capital, segundo o Simepar, os termômetros chegaram a 5,3 graus logo cedo. No interior, em Guarapuava, na região Sul, foi registrado 0,5º C e bastante geada.

“A massa de ar frio e seco que chegou ao estado ainda na quarta-feira, deixou o amanhecer desta quinta-feira gelado nas diversas regiões paranaense. O destaque é o sul do estado, onde os termômetros registraram até temperaturas negativas”, disse o meteorologista Paulo Barbieri. A cidade com temperatura negativa foi General Carneiro, com -09ºC.

Vem mais frio?

Nesta quinta-feira em Curitiba os termômetros chegam ao máximo de 19 graus por volta das 15h. Não há previsão de chuva pelo menos até a próxima quinta-feira (14). Até lá, porém, as manhãs permanecem geladas e a tardes mais quentes. O domingo (10) de Dia das Mães será ensolarado e com temperaturas entre os 8 e 24 graus.

Mais geada para a região sul!

Segundo o Simepar, a previsão para esta sexta-feira (07) aponta mais geada para a parte sul do estado. Porém, a intensidade é fraca.

