Conforme previsto pelo Instituto Simepar, o frio chegou mais forte em Curitiba e região na manhã desta quinta-feira (16). A capital registrou mínima de 8 graus e em São José dos Pinhais, na região metropolitana, houve registro de geada, assim como em grande parte da região centro sul do Paraná.

Segundo a meteorologista Ana Beatriz Porto, do Simepar, o céu sem nuvens e o ar frio e seco possibilitou mais uma madrugada e amanhecer gelado no Paraná. “Tivemos temperaturas valores estão muito baixos, inclusive negativas, como na cidade de General Carneiro. Por volta das 6 horas que foram registradas as temperaturas mais baixas na maior parte dos municípios”, explicou. A cidade de general carneiro registrou -1,4 grau.

Em Curitiba, a variação térmica deve ficar entre 8º C e 24º C, ou seja. A tarde, porém, os ventos gelados podem diminuir a sensação térmica. O sol predomina na capital durante todo o dia.

Nas praias

No Litoral, o sol deve predominar durante todo o dia, assim as temperaturas mais amenas. Segundo a meteorologia, em Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná, as Mínimas previstas giram em torno de 13º C, com Máxima de 26º C.