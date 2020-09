Com a mudança na direção dos ventos, Curitiba pode amanhecer com nevoeiro mas o sol volta a aparecer na capital paranaense nesta quinta-feira (2) e não há chances de chuva. A temperatura também fica mais alta e a máxima pode chegar perto dos 27ºC, de acordo com informações do Instituto Tecnológico Simepar.

Segundo o meteorologista Samuel Braum, a condição de sol e calor já dá uma prévia do tempo para os próximos dias. As temperaturas ficam mais altas e o calor pode chegar próximo dos 30ºC sábado e domingo. No entanto, na segunda e terça-feira o calor pode perder força e a mínima pode chegar aos 7ºC pela manhã.

No interior, há chance de chuva no Sudoeste, Oeste e Sul do estado por causa de uma Frente Fria que se organiza mais ao sul e chega próximo de Santa Catarina. Pode haver alguma chuva nessas regiões nesta quinta-feira. No Noroeste, Norte e Litoral, não tem chuva prevista.

Em Francisco Beltrão, no Sudoeste, a mínima alcança os 16ºC e a máxima chega aos 27ºC nesta quinta. Já em Paranavaí, o calor predomina, com mínima de 21ºC e máxima de 33ºC.

