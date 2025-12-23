Cruzeiro de luxo atraca em Paranaguá com 345 turistas internacionais

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Porto de Paranaguá recebeu nesta segunda-feira (22/12) o cruzeiro de luxo Silver Whisper, trazendo 345 passageiros e 291 tripulantes de diversos países, como Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha e México. A embarcação, que já passou por destinos como Recife, Salvador, Rio de Janeiro, Búzios, Angra dos Reis e Ilhabela, reforça o movimento do Verão Maior Paraná no Litoral.

Para garantir a experiência positiva dos visitantes, a Guarda Portuária organizou um esquema especial de controle de acesso e segurança na área portuária. “Nosso objetivo é garantir que todos tenham a certeza de que o Estado do Paraná é seguro e acolhedor, e que voltem aos seus países de origem com um gostinho de quero mais”, enfatizou o gerente-adjunto da Unidade de Segurança Portuária, Ivan Machado.

+ Leia mais Última temporada de Ferry Boat em Guaratuba: saiba como evitar filas

“A chegada do Silver Whisper ao Porto de Paranaguá reforça o potencial do Paraná no turismo de cruzeiros e amplia a visibilidade do nosso Litoral e da Capital no mercado internacional. Estamos trabalhando para consolidar o Paraná como um destino competitivo nesse segmento”, afirmou o secretário estadual do Turismo, Leonaldo Paranhos.

O turismo de cruzeiros tem se mostrado uma aposta certeira para o litoral paranaense. Bibiana Antoniacomi, proprietária da agência de receptivos Special Paraná, compartilha sua experiência: “Pela experiência que tivemos nos anos anteriores, quando um navio atraca mais de uma vez no mesmo local, ele sempre retorna com mais pessoas, falando muito bem dos passeios. Eles gostam bastante”.

Entre os visitantes entusiasmados está a norte-americana Lenda Fragoso, da Califórnia, que visita o Brasil pela segunda vez. A primeira foi durante sua lua de mel. “Estamos ansiosos pelo passeio. Até agora, todas as paradas que fizemos foram maravilhosas, muito bonitas e históricas. Estou animada para aprender sobre a história local”, afirmou.

O sucesso da visita também se reflete na preparação da cidade. A Prefeitura de Paranaguá montou um ponto de receptivo na região central, oferecendo informações sobre os municípios da região e atrações turísticas. O interesse foi tão grande que todos os pacotes de passeios foram vendidos antes mesmo da chegada dos passageiros.

“A intenção é fortalecer o trabalho do receptivo e da rede turística de Paranaguá, especialmente em relação à logística, aos guias e aos pacotes de turismo”, afirmou o secretário municipal de Turismo, José Reis de Freitas Neto.