Criminalidade reduz m 9,26% no Centro de Curitiba, diz a prefeitura

O número de ocorrências registradas no Centro de Curitiba teve redução de 9,26% nos primeiros oito meses deste ano. De acordo com estatísticas da Guarda Municipal, de janeiro a agosto foram registradas 3.869 ocorrências enquanto que no mesmo período do ano passado foram 4.264.

De acordo com a Prefeitura de Curitiba, o reforço na segurança com a implantação da Operação Centro Seguro trouxe resultados positivos para a região central da capital paranaense. A iniciativa integra o efetivo da Guarda Municipal e das polícias Militar, Civil e Penal, intensificando o combate a crimes como roubos, furtos, tráfico de drogas e homicídios. Aproximadamente 390 agentes de segurança e 120 viaturas atuam diariamente no policiamento e também no acolhimento social de pessoas em situação de rua no Centro.

A prefeitura garante que a Operação Integrada Centro Seguro fortaleceu o policiamento preventivo e ostensivo, com ações diárias que contribuíram para a redução da criminalidade na região. O secretário municipal de Defesa Social e Trânsito, Rafael Vianna, destaca as ações integradas para combater o avanço da criminalidade no município.

“Atuamos em várias frentes, temos a Operação Centro Seguro, que é permanente, e as operações pontuais, como a Cabo Seguro, de combate ao furto de cabos de energia, a Operação Checkout, que fiscaliza estabelecimentos comerciais, hotéis e pensões, e as ações contra crimes no transporte coletivo. Vamos devolver o Centro de Curitiba às famílias, essa é a determinação do nosso prefeito Eduardo Pimentel no projeto Curitiba de Volta ao Centro”, afirmou Vianna.

Furtos e roubos

Os números da Guarda Municipal revelam uma significativa redução dos crimes contra o patrimônio. As ocorrências de furtos caíram 10,6%, com 135 registros nos primeiros oito meses do ano, contra 151 no mesmo período do ano passado. Mais expressiva ainda foi a queda nos casos de roubo, que diminuíram 36,7%. Em 2025, de janeiro a agosto, foram registradas 67 ocorrências de roubos, enquanto no ano anterior foram 106 casos na área central.

Os dados da GM mostram também redução nas ocorrências de danos contra o patrimônio público e privado, com uma queda de 28,5%. Foram 125 ocorrências nos sete primeiros meses deste ano, contra 175 casos em 2024.

Apreensão de drogas

O trabalho de combate ao tráfico de drogas foi intensificado durante as abordagens da Guarda Municipal na região central da cidade, resultando em um crescimento de 19,75% nas apreensões de substâncias ilícitas.

Em 2025, foram registradas 188 ocorrências nos oito primeiros meses do ano, com a prisão de 24 pessoas e apreensão de mais de 13 quilos de maconha e mais de 50 pedras de crack. Para efeito de comparação, de janeiro a agosto de 2024 foram 153 ocorrências e 40 suspeitos presos pelo crime de tráfico de drogas na área Central.