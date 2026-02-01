Criança com câncer é socorrida por helicóptero após passar mal a caminho de Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Uma operação que mobilizou equipes terrestres e aéreas garantiu o atendimento emergencial a uma menina de 7 anos na tarde deste domingo (01/02). A criança, diagnosticada câncer, começou a sentir dores intensas durante viagem de carro de Joinville (SC) para Curitiba, exigindo uma resposta rápida das autoridades.

A situação de urgência foi identificada por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Joinville, que escoltaram o veículo que levava a menina até Garuva, também em Santa Catarina. Considerando o estado de saúde da paciente e as condições de tráfego na rodovia, a decisão foi acionar imediatamente o apoio aéreo.

O helicóptero da PRF, conhecido como Patrulha 15, decolou de Curitiba e pousou na praça de pedágio em Garuva. No local, a criança recebeu os primeiros atendimentos para estabilização antes do embarque.

O que seria uma viagem de mais de duas horas por via terrestre foi reduzido para apenas 20 minutos de voo até o Aeroporto do Bacacheri, na capital paranaense. Uma ambulância de suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) já aguardava no pátio do aeroporto para realizar a última etapa do transporte.

Com equipamentos de UTI móvel, a ambulância garantiu a segurança clínica da criança durante o trajeto final até o Hospital Erastinho, unidade especializada em tratamentos oncológicos pediátricos em Curitiba.