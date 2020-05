A prefeitura de Curitiba multou em R$ 25 mil os criadores de gatos no bairro Uberaba nesta terça-feira (26) . No total, 39 gatos eram mantidos no endereço. Lei municipal 15.282/2018 proíbe a criação de animais para serem vendidos na capital.

LEIA MAIS – Coronavírus perto de você? Plataforma mostra onde há casos em Curitiba

Apesar do grande número de gatos, nenhum apresentava sinais de maus-tratos. A Rede de Proteção Animal junto com a Guarda Municipal chegou ao endereço após denúncai na Central 156. A criadoura pode recorrer na prefeitura.

A Tribuna precisa do seu apoio! 🤝

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?