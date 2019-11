Craques que fizeram história no futebol paranaense estarão em campo sábado (30), no Estádio Couto Pereira, em Curitiba, por uma grande causa. Alex, ídolo do Coritiba, Saulo, do Paraná Clube e Paulo Rink, do Athletico, entrarão em campo para ajudar o Hospital de Clínicas (HC). Toda a renda da apresentação vai para a construção do Centro de Agendamento do Complexo Hospital de Clínicas, da Universidade Federal do Paraná (UFPR). Também estarão em campo o treinador Cuca, Reginaldo Nascimento, Ademir Alcântara e Jetson representando o Coxa, além de Perdigão, Adriano Gabiru, Igor, Luizinho Netto representando o Furacão. O ingresso é R$ 5.

O jogo da Seleção dos Amigos do HC faz parte da programação que conta com mais outras duas partidas. Uma delas feminina entre o Barcelona/Parolin e Colombo/CEP. A outra é um jogo preliminar entre a imprensa e os Amigos do HC. “É uma forma de podermos divulgar ainda mais o Hospital de Clínicas, que recebe centenas de pessoas que buscam tratamento todos os dias”, afirma Edélcio Jacomassi, superintendente da associação Amigos do HC.

Os jogos ajudarão diretamente na reforma e construção da central de agendamento. Mensalmente, o Centro de Agendamento do HC recebe cerca de 20 mil pacientes. O espaço precisa ser renovado para oferecer melhor atendimento e acomodação aos pacientes, familiares e acompanhantes de tratamento que necessitam do hospital.

“São 800 pessoas por dia que passam pela recepção. A maioria delas fica no hospital. Grande parte não tem recursos e nossa ideia é dar uma condição um pouco mais humana para eles, com uma acomodação protegida do sol e da chuva”, explica Jacomassi. Além deste jogo especial, a associação pretende fazer mais quatro eventos em 2020 para tentar concluir a obra em um ano.

Programação

A programação de jogos começa com um amistoso entre profissionais da imprensa esportiva e os Amigos do HC, segue com a partida feminina Barcelona/Parolin x Colombo/CEP e tem como atração principal o Jogo dos Masters, que vai reunir nomes que fizeram história no futebol paranaense.

Entre os escalados está Saulo, o tigre da vila e ídolo do Paraná Clube. “Será um prazer ajudar, é uma coisa muito boa para o hospital. Sempre participo deste tipo de ação e se for para ajudar um hospital, melhor ainda. Nós, ex-atletas, temos a obrigação de fazer isso. Estamos nessa função de poder ajudar hospitais, sem-teto, crianças. Temos que mostrar que o mundo precisa de mais amor e cuidado”, disse o ex-jogador, que deixou o convite para os leitores da Tribuna. “Vai ter arte para ajudar o hospital com um jogo bem legal”, garantiu.

Serviço

Seleção Amigos do HC

Data: 30 de novembro. Horário: a partir das 9h. Local: Estádio Major Antônio Couto Pereira. Endereço: Rua Ubaldino do Amaral, 37 – Alto da Glória. Ingressos: R$ 5,00.