Costela Fogo de Chão Beneficente em favor de jovem com doença rara acontece domingo em Curitiba

Acontece no próximo domingo (14), a partir das 12h, na Associação Beneficente Recreativa do Tribunal de Contas (ABRTC), em Curitiba, a Costela Fogo de Chão em favor de Charleston Júnior. A ação tem como objetivo angariar fundos para a compra de uma cadeira de rodas para o jovem, de 21 aos, que convive com a Distrofia Muscular de Duchenne, doença rara, progressiva e degenerativa, ainda sem cura.

Estudante de direito da UFPR, Charleston perdeu os movimentos de braços e pernas, e utiliza ventilação mecânica 24h por dia. O dinheiro obtido com a venda das entradas para o evento será revertido para a compra de uma cadeira de rodas motorizada feita sob medida. O custo do equipamento é de cerca de R$ 45 mil, e vai oferecer ao universitário a possibilidade de adaptações posturais, mais mobilidade, segurança, conforto e autonomia.

Evento beneficente acontece neste domingo (14), a partir das 12h, em Curitiba. Imagem: divulgação

O custo para participar da Costela Fogo de Chão é R$ 100 por pessoa, com tudo incluso: arroz, salada, maionese e bebidas (chope, refrigerante e água). Ingressos e doações podem ser feitas via Pix para a chave 109.459.089-46.

Serviço:

Costela Fogo de Chão Beneficente em favor de Charleston Júnior

Quando: domingo (14), a partir das 12h

domingo (14), a partir das 12h Onde: Associação Beneficente Recreativa do Tribunal de Contas (ABTCR) – Rua Emília M. Ubá, 98, Cachoeira, Curitiba

Associação Beneficente Recreativa do Tribunal de Contas (ABTCR) – Rua Emília M. Ubá, 98, Cachoeira, Curitiba Custo: R$ 100 por pessoa

R$ 100 por pessoa Mais informações pelo telefone (41) 98430-4696 (Alessandra)