Corte de energia elétrica vai atingir 480 imóveis nesta segunda e terça

A população de sete bairros de Curitiba deve ficar atenta aos desligamentos programados de energia elétrica previstos para a próxima semana, especificamente na segunda-feira (13/10) e terça-feira (14/10).Vai faltar luz em vários imóveis.

Os serviços, motivados por melhorias, ampliações e manutenção na rede, afetarão um total de 479 unidades consumidoras em diferentes bairros e horários. Para evitar transtornos, é fundamental que os moradores desliguem os equipamentos eletrônicos das tomadas antes das interrupções.

Confira na tabela a seguir o detalhamento dos avisos de desligamento:

Desligamento de Energia em Curitiba – 13 e 14 de Outubro de 2025

Data Bairro Ruas Afetadas (Parcial) Horário(s) Consumidores Afetados Motivo 13/10 (Segunda) Santa Felicidade R CARLOS PARIZE (entre nº 190 e 456), R JOAO VENDRAMIN (nº 181) 14:15 até 18:15 21 Melhorias e/ou ampliações de rede 13/10 (Segunda) Pilarzinho R RAPOSO TAVARES (entre nº 521 e 1890) 09:15 até 15:15 14 Melhorias e/ou ampliações de rede 14/10 (Terça) Cidade Industrial de Curitiba (CIC) R LODOVICO KAMINSKI (entre nº 171 e 2675) 13:15 até 18:15 9 Melhorias e/ou ampliações de rede 14/10 (Terça) Campo Comprido / Mossunguê R PROF PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA (entre nº 2511 e 2885) 13:45 até 16:45 97 Manutenção em rede e/ou equipamento 14/10 (Terça) Mossunguê / Campo Comprido R DEP HEITOR ALENCAR FURTADO (entre nº 3315 e 3350), R JEREMIAS MACIEL PERRETTO (nº 802), R OSCAR BORGES DE MACEDO RIBAS (entre nº 50 e 135) 10:15 até 13:15 83 Manutenção em rede e/ou equipamento 14/10 (Terça) Bairro Alto R JOAO GOTTI (nº 136), R RIO JAPURA, R RIO JARI, R RIO JURUA 11:00 até 18:00 162 Manutenção em rede e/ou equipamento 14/10 (Terça Capão Raso AV WINSTON CHURCHILL, R DES ERNANI GUARITA CARTAXO (nº 308), R FRANCISCO RAITANI, R PEDRO AMERICO, R PROF JOAO MAZZAROTTO, R VER ADEODATO VOLPI 13:15 até 18:15 93 Melhorias e/ou ampliações de rede