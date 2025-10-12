Corte de energia elétrica vai atingir 480 imóveis nesta segunda e terça

A população de sete bairros de Curitiba deve ficar atenta aos desligamentos programados de energia elétrica previstos para a próxima semana, especificamente na segunda-feira (13/10) e terça-feira (14/10).Vai faltar luz em vários imóveis.
Os serviços, motivados por melhorias, ampliações e manutenção na rede, afetarão um total de 479 unidades consumidoras em diferentes bairros e horários. Para evitar transtornos, é fundamental que os moradores desliguem os equipamentos eletrônicos das tomadas antes das interrupções.
Confira na tabela a seguir o detalhamento dos avisos de desligamento:
Desligamento de Energia em Curitiba – 13 e 14 de Outubro de 2025
|Data
|Bairro
|Ruas Afetadas (Parcial)
|Horário(s)
|Consumidores Afetados
|Motivo
|13/10 (Segunda)
|Santa Felicidade
|R CARLOS PARIZE (entre nº 190 e 456), R JOAO VENDRAMIN (nº 181)
|14:15 até 18:15
|21
|Melhorias e/ou ampliações de rede
|13/10 (Segunda)
|Pilarzinho
|R RAPOSO TAVARES (entre nº 521 e 1890)
|09:15 até 15:15
|14
|Melhorias e/ou ampliações de rede
|14/10 (Terça)
|Cidade Industrial de Curitiba (CIC)
|R LODOVICO KAMINSKI (entre nº 171 e 2675)
|13:15 até 18:15
|9
|Melhorias e/ou ampliações de rede
|14/10 (Terça)
|Campo Comprido / Mossunguê
|R PROF PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA (entre nº 2511 e 2885)
|13:45 até 16:45
|97
|Manutenção em rede e/ou equipamento
|14/10 (Terça)
|Mossunguê / Campo Comprido
|R DEP HEITOR ALENCAR FURTADO (entre nº 3315 e 3350), R JEREMIAS MACIEL PERRETTO (nº 802), R OSCAR BORGES DE MACEDO RIBAS (entre nº 50 e 135)
|10:15 até 13:15
|83
|Manutenção em rede e/ou equipamento
|14/10 (Terça)
|Bairro Alto
|R JOAO GOTTI (nº 136), R RIO JAPURA, R RIO JARI, R RIO JURUA
|11:00 até 18:00
|162
|Manutenção em rede e/ou equipamento
|14/10 (Terça
|Capão Raso
|AV WINSTON CHURCHILL, R DES ERNANI GUARITA CARTAXO (nº 308), R FRANCISCO RAITANI, R PEDRO AMERICO, R PROF JOAO MAZZAROTTO, R VER ADEODATO VOLPI
|13:15 até 18:15
|93
|Melhorias e/ou ampliações de rede
