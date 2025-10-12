Serviço

Corte de energia elétrica vai atingir 480 imóveis nesta segunda e terça

Tribuna do Paraná
Por Eduardo Luiz Klisiewicz
12/10/25
Veja quais bairros serão atingidos pelos cortes de luz programados para esta segunda e terça-feiras em Curitiba Foto: Pixabay

A população de sete bairros de Curitiba deve ficar atenta aos desligamentos programados de energia elétrica previstos para a próxima semana, especificamente na segunda-feira (13/10) e terça-feira (14/10).Vai faltar luz em vários imóveis.

Os serviços, motivados por melhorias, ampliações e manutenção na rede, afetarão um total de 479 unidades consumidoras em diferentes bairros e horários. Para evitar transtornos, é fundamental que os moradores desliguem os equipamentos eletrônicos das tomadas antes das interrupções.

Confira na tabela a seguir o detalhamento dos avisos de desligamento:

Desligamento de Energia em Curitiba – 13 e 14 de Outubro de 2025

DataBairroRuas Afetadas (Parcial)Horário(s)Consumidores AfetadosMotivo
13/10 (Segunda)Santa FelicidadeR CARLOS PARIZE (entre nº 190 e 456), R JOAO VENDRAMIN (nº 181)14:15 até 18:1521Melhorias e/ou ampliações de rede
13/10 (Segunda)PilarzinhoR RAPOSO TAVARES (entre nº 521 e 1890)09:15 até 15:1514Melhorias e/ou ampliações de rede
14/10 (Terça)Cidade Industrial de Curitiba (CIC)R LODOVICO KAMINSKI (entre nº 171 e 2675)13:15 até 18:159Melhorias e/ou ampliações de rede
14/10 (Terça)Campo Comprido / MossunguêR PROF PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA (entre nº 2511 e 2885)13:45 até 16:4597Manutenção em rede e/ou equipamento
14/10 (Terça)Mossunguê / Campo CompridoR DEP HEITOR ALENCAR FURTADO (entre nº 3315 e 3350), R JEREMIAS MACIEL PERRETTO (nº 802), R OSCAR BORGES DE MACEDO RIBAS (entre nº 50 e 135)10:15 até 13:1583Manutenção em rede e/ou equipamento
14/10 (Terça)Bairro AltoR JOAO GOTTI (nº 136), R RIO JAPURA, R RIO JARI, R RIO JURUA11:00 até 18:00162Manutenção em rede e/ou equipamento
14/10 (TerçaCapão RasoAV WINSTON CHURCHILL, R DES ERNANI GUARITA CARTAXO (nº 308), R FRANCISCO RAITANI, R PEDRO AMERICO, R PROF JOAO MAZZAROTTO, R VER ADEODATO VOLPI13:15 até 18:1593Melhorias e/ou ampliações de rede
