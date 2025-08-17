Corrida entre Parques de Curitiba afeta trânsito neste domingo

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Está planejando circular pela região do Centro Cívico, São Lourenço, Mercês e Pilarzinho? Fique ligado, porque a cidade será palco da 17ª Corrida de Revezamento entre Parques de Curitiba, um evento que vai reunir cerca de 6 mil atletas e exigirá bloqueios temporários em diversas vias.

Com largada marcada para as 6h da manhã no Museu Oscar Niemeyer, a prova vai percorrer um trajeto que inclui paradas estratégicas nos parques São Lourenço, Tanguá, Tingui e Barigui. A previsão é que o evento seja encerrado por volta das 13h, no Centro de Esporte e Lazer Judith Passos, no Barigui (Farol).

Para garantir a segurança dos participantes, agentes da Superintendência de Trânsito da Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito estarão a postos, junto com monitores, acompanhando todo o percurso.

Mas atenção, motorista! Os bloqueios temporários começam bem cedo e afetarão diversas vias importantes da cidade. Confira os principais pontos:

– Rua Manoel Eufrásio (largada, sentido Marechal Hermes)

– Rua Marechal Hermes

– Rua Deputado Mário Barros

– Rua Mateus Leme

– Rua Dr. Nelson de Souza Pinto

– Rua Cecília Meireles

– Ciclovias das ruas Amilton Dalledone e Mateus Leme

– Rua João Guariza

– Ciclovia da Rua Rio Norte Belém

– Rua Santa Rita Durão

– Acesso ao Clube São Lourenço

A lista completa inclui também trechos nos parques São Lourenço (Posto de Troca 1), Tanguá (Posto de Troca 2), Tingui (Posto de Troca 3) e Barigui, além de diversas ruas de acesso.

Vale destacar que o percurso ainda pode sofrer ajustes por questões técnicas e de segurança, mas fique tranquilo: qualquer alteração estará devidamente sinalizada no dia da prova.

E não é só o trânsito de carros que será afetado. Dezoito linhas de ônibus terão desvios das 5h às 14h devido aos bloqueios nas regiões dos bairros Centro Cívico, São Lourenço, Mercês e Pilarzinho.

Então, se você vai precisar circular por essas áreas no domingo, o conselho é: planeje seu trajeto com antecedência, saia mais cedo e, se possível, busque rotas alternativas.