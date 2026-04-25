Corregedoria da UFPR investiga denúncia de violência sexual



A corregedoria da Universidade Federal do Paraná (UFPR) investiga a responsabilidade de membros da comunidade universitária em denúncia grave envolvendo ameaça de violência sexual. O caso envolve uma estudante de medicina ameaçada por um suposto aluno da universidade.

Em nota, a UFPR informou que adotou medidas de acolhimento e orientação às pessoas envolvidas, além e acionar os setores responsáveis pela segurança da instituição.

+ Leia mais Furto de cargas “vazadas” é alvo de investigação em Paranaguá

“Infelizmente tais acontecimentos refletem o status atual da sociedade em geral, marcado por um alarmante número de casos de violência contra as mulheres. Entretanto, a UFPR possui as instâncias adequadas para fazer o acolhimento e a apuração de tais incidentes, bem como para tomar medidas de prevenção”, disse a universidade, em nota.

A gestão da UFPR relata que se mantém vigilante e ativa para que o ambiente da Universidade seja “inclusivo, acolhedor e seguro para todas as pessoas”.