Furto de cargas “vazadas” é alvo de investigação em Paranaguá

Uma quadrilha especializada em furtar cargas de caminhões na modalidade conhecida como “vazada” é investigada pelo Núcleo Especial de Paranaguá do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público do Paraná. Uma operação que apura o grupo foi deflagrada na manhã desta última sexta-feira (24/04).

A prática “vazada”, usada pelo grupo, faz a abertura de bicas e usa tombadores de caminhões, fazendo com que a carga se espalhe pela rodovia e assim seja recolhida por pessoas recrutadas pela quadrilha. Cargas como fertilizantes, soja, farelo de soja e outras commodities são os alvos mais comuns do grupo.

O Gaeco cumpriu cinco mandados de busca domiciliar na região do Litoral do Estado. Durante o cumprimento das ordens judiciais foram apreendidos celulares dos investigados. Os aparelhos serão periciados e poderão fornecer dados para ajudar nas investigações.

Segundo o Ministério Público do Paraná, as cargas furtadas eram revendidas a receptadores, que justificavam a posse do material como “varreduras de caminhões”. As investigações identificaram que os envolvidos usavam vários métodos para reduzir a velocidade dos caminhões e provocar a parada dos veículos, facilitando o furto.