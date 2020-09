Curitiba chegou à metade do mês de setembro com o total de 1.149 mortes provocadas pela covid-19 e suas complicações. O número foi alcançado com o registro de mais 12 óbitos, divulgados no boletim epidemiológico desta terça-feira (15). A Secretaria Municipal da Saúde ainda informou que outros 459 moradores da capital testaram positivo para novo coronavírus, o que fez subir a soma de casos confirmados para 39.269, computados desde o mês de março, no início da pandemia.

Entre as pessoas infectadas, 4.836 seguem na fase ativa e de transmissão da doença – índice que era 4.717 casos ativos no boletim anterior e que segue crescendo nos últimos dias. Ainda segundo o novo informe, 33.284 pacientes – que representam 84.75% dos contaminados com a covid-19 – já venceram a doença e são considerados recuperados.

Há ainda na cidade, outras 647 pessoas que apresentam sintomas suspeitos da doença, que aguardam os resultados dos exames laboratoriais, muitas delas, internadas em hospitais públicos e particulares.

Vítimas da covid-19

Mais nove homens e três mulheres que moravam em Curitiba perderam suas vidas para a covid-19. As novas vítimas, segundo a SMS, tinham entre 51 e 90 anos de idade e estiveram internadas em diferentes hospitais da capital, pelo período médio de 10 a 15 dias. Ainda de acordo com a secretaria, todas as novas vítimas faleceram nas últimas 48 horas.

Nos hospitais da capital

Os 334 leitos de UTI exclusivos para covid-19 do Sistema Único de Saúde (SUS), tem taxa de ocupação de 87% nesta terça-feira. Segundo a prefeitura, há atualmente 47 leitos de UTI do SUS livres nos hospitais da capital, que podem receber pacientes com coronavírus ou com sintomas de síndrome respiratória aguda grave (SRAG).

Coronavírus no Brasil

