Curitiba enfrenta mais um dia com um grande acréscimo de novos casos e mortes provocadas pelo novo coronavírus. Nesta quinta-feira (9), a capital divulgou em seu boletim epidemiológico diário, que mais 10 pessoas perderam a vida para a covid-19 e outras 418 testaram positivo. Com isso, Curitiba chega ao total de 226 óbitos e 8.844 casos confirmados entre seus moradores. Nos hospitais, a taxa de ocupação nas UTIs exclusivas para covid-19 da rede SUS é de 89% nesta quinta-feira. Ao todo, são 430 pacientes diagnosticados com coronavírus, internados em instituições públicas e particulares. Deles, 185 estão em leitos de UTI.

Segundo a SMS, 4.020 curitibanos estão na fase ativa da doença, naquela em que são capazes de transmitir o novo coronavírus. Estas pessoas são acompanhadas por seus médicos e pelas autoridades de saúde, que monitoram seus sintomas e o isolamento social obrigatório de 14 dias, para evitar que contaminem outras pessoas.

“Em menos de uma semana tivemos a confirmação de quase duas mil pessoas infectadas pelo novo coronavírus, o que significa um aumento de casos ativos”, ressaltou a médica infectologista da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), Marion Burger.

Dos 8.844 infectados, 4.598 já estão recuperados e 607 pessoas que têm sintomas suspeitos da doença, a maior parte delas internadas, ainda aguardam o resultado dos exames.

Novas mortes

Perderam a batalha para a covid-19 mais sete homens e três mulheres que moravam em Curitiba. Conforme a Secretaria de Saúde, as novas vítimas fatais tinham doenças crônicas graves e idades entre 53 e 86 anos.

Nove delas estavam hospitalizadas e um dos casos era um óbito em investigação, de uma idosa que faleceu ao chegar em estado grave em uma unidade de pronto-atendimento da capital. Sete dos pacientes foram a óbitos nas últimas 48 horas, dois morreram no início de julho e outra vítima faleceu no dia 30 de junho. Outras quatro mortes que podem ter sido provocadas pela covid-19 ainda são investigadas em Curitiba.

Coronavírus no Brasil

