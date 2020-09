O novo boletim epidemiológico, divulgado nesta quarta-feira (9), confirma o registro de mais 284 casos e 10 novas mortes em decorrência da contaminação pelo novo coronavírus em Curitiba. Com a atualização dos dados oficiais da pandemia, aumentam para 36.692 o total de infectados e para 1.092 os óbitos por covid-19. Os números se referem aos registros feitos na capital paranaense desde o mês de março.

De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), as novas vítimas fatais da covid-19, que residiam em Curitiba, eram seis mulheres e quatro homens, que tinham entre 32 e 86 anos de idade. Ainda segundo a secretaria, todos tinham fatores de risco para complicações provocadas pela doença. As datas em que ocorreram os óbitos não foram divulgadas pela SMS.

Entre os contaminados com o coronavírus, 4.380 seguem na fase ativa da covid-19, naquela em que podem transmitir o vírus Sars-CoV-2. Mas, 31.220 pacientes já superaram a doença e estão recuperados. Além deles, outros 651 casos suspeitos são investigados e monitorados pelas autoridades de saúde do município.

Nos hospitais

Em Curitiba, 81% dos 349 leitos de UTI exclusivos para covid-19 do Sistema Único de Saúde (SUS) estão ocupados nesta quarta-feira (9), de acordo com informações da prefeitura de Curitiba. Na cidade, ainda segundo a administração municipal, há 67 leitos do SUS livres nos hospitais, que podem receber pacientes com coronavírus ou com quadro de síndrome respiratória aguda grave (SRAG).

A quantidade de pacientes atualmente internados com covid-19 em hospitais públicos e privados de Curitiba, não foi informada no boletim divulgado nesta quarta-feira, pela Secretaria Municipal da Saúde.

