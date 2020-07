Curitiba já perdeu 350 de seus habitantes para o novo coronavírus, desde o início da pandemia, em 11 de março. De acordo com o boletim epidemiológico divulgado neste domingo (19), mais 14 mortes foram confirmadas na cidade, além 307 novos casos de covid-19, que somados ao resultados anteriores, elevam o total para 13.398 infectados em Curitiba. As mortes mais recentes, segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), são de 11 homens e três mulheres, que tinham entre 47 e 101 anos de idade e estavam internados em hospitais da capital. Estas pessoas faleceram nos últimos três dias, entre sexta-feira (17) e domingo (19).

Entre os curitibanos que testaram positivo para covid-19, 5.705 estão na fase ativa da doença, naquela em que podem transmitir o vírus Sars-CoV-2. Mas, felizmente, 7.343 pessoas estão recuperadas, já sem sintomas da doença e liberadas do isolamento social de 14 dias. Além deles, outros 533 casos ainda são investigados e aguardam o resultado dos exames.

Nos hospitais

Curitiba tem hoje uma taxa de ocupação de 94%, nos 335 leitos de UTIs exclusivos para covid-19 do Sistema Único de Saúde (SUS). Conforme a prefeitura, mais 10 leitos SUS foram ativados neste domingo nas instalações do antigo Instituto de Medicina, no bairro Alto da XV. Na cidade, ainda segundo a administração municipal, ainda restam 20 leitos do SUS livres nos hospitais.

No total, 628 pacientes diagnosticados com coronavírus estão internados em hospitais públicos e particulares de Curitiba, neste domingo, sendo que 247 deles ocupam leitos em unidades de terapia intensiva (UTI).

