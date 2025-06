Contra cocô e por mais segurança, Curitiba avalia cercar parquinhos infantis

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Está em análise, na Câmara Municipal de Curitiba (CMC), um projeto de lei que visa cercar os parquinhos da cidade. De autoria do vereador Marcos Vieira (PDT), o objetivo da proposta é garantir mais segurança, acessibilidade e higiene aos espaços de recreação infantil de áreas públicas da capital.

“Muitos destes parquinhos estão localizados em praças, bosques e jardinetes muito próximos de vias de alto fluxo, o que põe em risco a integridade das crianças, que, por um impulso em seus momento de diversão e empolgação, podem correr para além do local e acabar avançando para a rua, ou então para áreas como ciclovias e quadras esportivas onde também podem ocorrer acidentes”, cita Vieira na justificativa da proposição.

Outro argumento é evitar “a presença de cães e outros animais que utilizam o espaço para suas necessidades fisiológicas, comprometendo a higiene do local e representando riscos à saúde infantil”. O autor também menciona que cidades brasileiras como Governador Celso Ramos (SC) e Porto Alegre (RS) possuem legislações semelhantes. Além disso, a iniciativa já seria adotada em países como Portugal e Espanha.

“Não se trata de restringir a liberdade das crianças ou de criar espaços de confinamento, mas sim de implementar uma solução urbanística que traga mais segurança e organização ao ambiente”, reforça. “A delimitação pode ser feita de forma lúdica, utilizando grades baixas ou cercas integradas ao design do espaço, sem comprometer a estética e a harmonia do ambiente público.”

Com o objetivo de implementar a Política de Cercamento das Áreas de Recreação Infantil das Praças e Parques do Município de Curitiba, o projeto de lei prevê que as cercas sejam instaladas de forma gradativa. A ideia é que o cercamento ocorra sempre que houver manutenções, reformas ou implantação de novos projetos, editais ou contratos que envolvam os parquinhos.

Os materiais e as técnicas construtivas a serem utilizados precisarão atender às normas de segurança, assegurando a integridade física das crianças e demais usuários. O cercamento das áreas públicas de recreação infantil ainda deverá garantir acessibilidade a todos. A lei poderá ser viabilizada por meio de convênios, termos de cooperação ou parcerias público-privadas, como previsto na normativa federal 11079/2024.

Protocolado no dia 31 de março, o projeto já recebeu a instrução da Procuradoria Jurídica (Projuris) e o parecer positivo da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara de Curitiba. O próximo passo é a discussão na Comissão de Serviço Público (005.00298.2025).

Caso aprovada pelos vereadores e sancionada pelo prefeito, a lei entra em vigor após 60 dias depois da publicação no Diário Oficial do Município (DOM).