Entre os dias 23 a 27 de dezembro, o consumo de água aumentou em 15% em Curitiba e região metropolitana. Com os níveis dos reservatórios mais elevados, a Sanepar aproveitou a combinação das chuvas do fim de novembro e início de dezembro, com o uso econômico da água pela população, para suspender o rodízio até o dia 3 de janeiro.

Em média, a população consumiu 108,8 milhões de litros de água a mais que nos dias anteriores. O maior consumo foi registrado na véspera de Natal, quando historicamente o consumo de água é maior, quase 160 milhões de água foram consumidos – o que equivale a um consumo 22,5% maior em relação a média diária entre o dia 1º e 22 de dezembro.

Impacto nas barragens

Por causa do aumento no consumo de água, o Sistema de Abastecimento Integrado de Curitiba e Região Metropolitana (SAIC), sofreu com o alto consumo dos últimos dias. As barragens que estavam com nível de 41,04% em 23 de dezembro amanheceram nesta segunda-feira (28) com 40,81%.