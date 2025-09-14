Consultório na rua atende no Centro de Curitiba nesta segunda

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Prefeitura de Curitiba oferece serviços itinerantes a cinco bairros da capital nesta segunda-feira (15). As ações buscam facilitar o acesso da população a atendimentos de saúde, emprego e transporte.

No Centro, a Praça Santos Andrade recebe duas iniciativas: o Consultório na Rua, voltado ao atendimento de pessoas em situação de rua, e o Sine Móvel, que orienta trabalhadores sobre vagas de emprego, elaboração de currículos e demais serviços relacionados ao mercado de trabalho.

O Sine Móvel também estará nos bairros Tatuquara e Sítio Cercado. Neste último, a comunidade contará ainda com o Urbs Móvel, unidade que possibilita a emissão do cartão-transporte, documento necessário para utilizar as linhas de ônibus da cidade.

Confira, abaixo, a programação dos serviços itinerantes pela cidade:

Sine Móvel

Locais:

Associação Vovô Vitorino, localizada na Rua Tenente Coronel Manoel Eufrásio de Assumpção, nº 375, no bairro Tatuquara

Liceu de Ofícios Bairro Novo, na Rua Tijucas do Sul, nº1691, no bairro Sítio Cercado

Praça Santos Andrade, no Centro

Horário: 9h às 15h

Coleta do lixo tóxico

Local: Terminal Sítio Cercado, na Rua dos Pioneiros, entre as Ruas Planalto e Joaquim de Melo

Horário: 7h30 às 15h

Urbs móvel

Local: Liceu de Ofícios Bairro Novo, na Rua Tijucas do Sul, nº 1691, no bairro Sítio Cercado

Horário: 10h30 às 15h

Consultório na rua

Local: Praça Santos Andrade, no bairro Centro

Horário: 09h às 12h

Feiras

Nossa Feira Centro

Local: Praça Dezenove de Dezembro, na Rua Paula Gomes, nº 40, no Centro

Horário: 10h às 18h

Nossa Feira Jardim Primavera

Local: Rua Dona Barbara Cid, s/n, entre a Av. Senador Salgado Filho e Rua Simão Brante, no bairro Uberaba

Horário: 15h às 20h