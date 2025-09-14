Serviço

Consultório na rua atende no Centro de Curitiba nesta segunda

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Julia Moreira SECOM Editado por Eduardo Luiz Klisiewicz
- Atualizado: 14/09/25 18h56
Consultório na rua atende no Centro de Curitiba nesta segunda-feira. Foto: Isabella Mayer / SECOM

A Prefeitura de Curitiba oferece serviços itinerantes a cinco bairros da capital nesta segunda-feira (15). As ações buscam facilitar o acesso da população a atendimentos de saúde, emprego e transporte.

No Centro, a Praça Santos Andrade recebe duas iniciativas: o Consultório na Rua, voltado ao atendimento de pessoas em situação de rua, e o Sine Móvel, que orienta trabalhadores sobre vagas de emprego, elaboração de currículos e demais serviços relacionados ao mercado de trabalho.

O Sine Móvel também estará nos bairros Tatuquara e Sítio Cercado. Neste último, a comunidade contará ainda com o Urbs Móvel, unidade que possibilita a emissão do cartão-transporte, documento necessário para utilizar as linhas de ônibus da cidade.

Confira, abaixo, a programação dos serviços itinerantes pela cidade:

Sine Móvel

Locais:

  • Associação Vovô Vitorino, localizada na Rua Tenente Coronel Manoel Eufrásio de Assumpção, nº 375, no bairro Tatuquara
  • Liceu de Ofícios Bairro Novo, na Rua Tijucas do Sul, nº1691, no bairro Sítio Cercado
  • Praça Santos Andrade, no Centro

Horário: 9h às 15h 

Coleta do lixo tóxico

Local: Terminal Sítio Cercado, na Rua dos Pioneiros, entre as Ruas Planalto e Joaquim de Melo
Horário: 7h30 às 15h

Urbs móvel

Local: Liceu de Ofícios Bairro Novo, na Rua Tijucas do Sul, nº 1691, no bairro Sítio Cercado 
Horário: 10h30 às 15h

Consultório na rua 

Local: Praça Santos Andrade, no bairro Centro
Horário: 09h às 12h

Feiras

Nossa Feira Centro
Local: Praça Dezenove de Dezembro, na Rua Paula Gomes, nº  40, no Centro
Horário: 10h às 18h

Nossa Feira Jardim Primavera
Local: Rua Dona Barbara Cid, s/n, entre a Av. Senador Salgado Filho e Rua Simão Brante, no bairro Uberaba
Horário: 15h às 20h

