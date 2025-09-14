Consultório na rua atende no Centro de Curitiba nesta segunda

A Prefeitura de Curitiba oferece serviços itinerantes a cinco bairros da capital nesta segunda-feira (15). As ações buscam facilitar o acesso da população a atendimentos de saúde, emprego e transporte.
No Centro, a Praça Santos Andrade recebe duas iniciativas: o Consultório na Rua, voltado ao atendimento de pessoas em situação de rua, e o Sine Móvel, que orienta trabalhadores sobre vagas de emprego, elaboração de currículos e demais serviços relacionados ao mercado de trabalho.
O Sine Móvel também estará nos bairros Tatuquara e Sítio Cercado. Neste último, a comunidade contará ainda com o Urbs Móvel, unidade que possibilita a emissão do cartão-transporte, documento necessário para utilizar as linhas de ônibus da cidade.
Confira, abaixo, a programação dos serviços itinerantes pela cidade:
Sine Móvel
Locais:
- Associação Vovô Vitorino, localizada na Rua Tenente Coronel Manoel Eufrásio de Assumpção, nº 375, no bairro Tatuquara
- Liceu de Ofícios Bairro Novo, na Rua Tijucas do Sul, nº1691, no bairro Sítio Cercado
- Praça Santos Andrade, no Centro
Horário: 9h às 15h
Coleta do lixo tóxico
Local: Terminal Sítio Cercado, na Rua dos Pioneiros, entre as Ruas Planalto e Joaquim de Melo
Horário: 7h30 às 15h
Urbs móvel
Local: Liceu de Ofícios Bairro Novo, na Rua Tijucas do Sul, nº 1691, no bairro Sítio Cercado
Horário: 10h30 às 15h
Consultório na rua
Local: Praça Santos Andrade, no bairro Centro
Horário: 09h às 12h
Feiras
Nossa Feira Centro
Local: Praça Dezenove de Dezembro, na Rua Paula Gomes, nº 40, no Centro
Horário: 10h às 18h
Nossa Feira Jardim Primavera
Local: Rua Dona Barbara Cid, s/n, entre a Av. Senador Salgado Filho e Rua Simão Brante, no bairro Uberaba
Horário: 15h às 20h