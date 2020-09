Os motoristas que passam pela Linha Verde norte, entre o Conjunto Solar, no bairro Bacacheri, e o Atuba, em Curitiba, estão enfrentando congestionamentos diários por causa das obras. E terão de ter muita paciência: apesar de as obras estarem no prazo, elas vão até dezembro de 2021. Isso se não ocorrer atrasos, o que vem sendo uma constante desde que a Linha Verde começou a ser construída há 14 anos, ainda na gestão de Beto Richa (PSDB) como prefeito.

O atual prefeito Rafael Greca (DEM) chegou a postar em 2019 a hashtag #AgoraVai em suas mídias sociais prometendo a conclusão para 2020. Mas a prefeitura rompeu contrato com a empreiteira que conduzia a bora e o prazo acabou ficando para o fim de 2021.

Enquanto a Linha Verde não é concluída, os motoristas perdem tempo nos congestionamentos diários. Para o representante comercial Francisco Zanetti, 35 anos, ter de passar pelo Atuba para atender clientes em Quatro Barras, Campina Grande do Sul e Colombo, tem sido o caos. Além da perda de tempo nos congestionamentos, há ainda prejuízo com danos no carro: R$ 210 de um pneu que rasgou justamente no trecho.

LEIA MAIS – Shopping na Linha Verde com 250 lojas tem inauguração adiada pela pandemia

“Já perdi cliente por ter que ficar 50 minutos parado no trânsito, esperando na fila de carros na Linha Verde. O desvio é em pista simples, sendo que passam motoristas de todos os lados da cidade. Parece que é um congestionamento rápido para quem olha, de uns 15 minutos, só que há dias em que atrasa bastante”, lamenta Francisco.

Já os comerciantes da região não gostaram nada de saber que a obra vai durar até o fim do ano que vem. A comerciante Adriana Panassolo, 36 anos, ficou surpresa ao saber que ainda terá que enfrentar um longo período até o movimento de veículos se normalizar na região. Ela é dona do Empório Santo Anjo, na Rua Júlio Bartolomeu Taborda Luiz. Essa rua é a do viaduto que passa por cima da Linha Verde, onde se faz o acesso para os bairros. Todos os dias é uma confusão por ali. “Não acredito que ainda vá demorar tanto. Não sabia”, surprendeu-se Adriana ao ser informada pela reportagem da Tribuna.

Adriana já chegou a contar por curiosidade o número de veículos que passam em frente ao seu comércio empório com os congestionamentos diários. “São de 75 a 100 carros a cada cinco minutos. Ou seja, são cerca de 1 mil carros por hora. É das 13h às 20h nesse ritmo nos dias de semana. Mas já vi domingo que estava igual”, relata.

Congestionamento no trecho em obras na Linha Verde na região do bairro Atuba. Foto: Lineu Filho / Tribuna do Paraná

Congestionamento no trecho em obras na Linha Verde na região do bairro Atuba. Foto: Lineu Filho / Tribuna do Paraná

Congestionamento no trecho em obras na Linha Verde na região do bairro Atuba. Foto: Lineu Filho / Tribuna do Paraná

Congestionamento no trecho em obras na Linha Verde na região do bairro Atuba. Foto: Lineu Filho / Tribuna do Paraná

Congestionamento no trecho em obras na Linha Verde na região do bairro Atuba. Foto: Lineu Filho / Tribuna do Paraná

Congestionamento no trecho em obras na Linha Verde na região do bairro Atuba. Foto: Lineu Filho / Tribuna do Paraná

Congestionamento no trecho em obras na Linha Verde na região do bairro Atuba. Foto: Lineu Filho / Tribuna do Paraná

Congestionamento no trecho em obras na Linha Verde na região do bairro Atuba. Foto: Lineu Filho / Tribuna do Paraná