Confira como fica o tempo em Colombo neste sábado (06)

A previsão do tempo em Colombo para este sábado, 06 de setembro de 2025, indica um dia predominantemente nublado com possibilidade de chuva leve durante a noite. Os moradores da cidade devem se preparar para um dia fresco e úmido, com temperaturas variando entre 8°C e 11°C.

Durante o dia, o céu permanecerá encoberto, com 100% de cobertura de nuvens. A umidade relativa do ar será elevada, chegando a 98%. Há uma pequena chance de chuva, com 20% de probabilidade de precipitação leve, totalizando cerca de 0,2 mm. O vento soprará do leste a uma velocidade de 13 km/h, com rajadas podendo atingir 26 km/h.

À noite, a situação meteorológica em Colombo tende a se agravar um pouco. A probabilidade de chuva aumenta para 35%, com previsão de acumulado de aproximadamente 2,2 mm. O vento continuará soprando do leste, mantendo a velocidade de 13 km/h, mas com rajadas menos intensas, chegando a 21 km/h.

Apesar da temperatura máxima prevista ser de 11°C, a sensação térmica não ultrapassará os 9°C devido à umidade e ao vento. A mínima ficará em torno de 8°C, mas poderá ser percebida como 6°C. O índice UV será baixo, atingindo no máximo 2, o que não dispensa o uso de protetor solar para quem for sair de casa.

Para os observadores do céu, o nascer do sol está previsto para as 06:23 da manhã, e o pôr do sol ocorrerá às 18:07. A lua estará na fase crescente gibosa, com seu nascer visível por volta das 17:08 do sábado.