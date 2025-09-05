Curitiba terá sábado nublado e com chance de chuva; veja previsão

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A previsão do tempo em Curitiba para este sábado (06) indica um dia predominantemente nublado, com possibilidade de chuva leve durante a noite. Os curitibanos devem se preparar para um dia fresco e úmido, típico do início da primavera na capital paranaense.

Durante o dia, a temperatura máxima chegará a 11°C, mas a sensação térmica será de apenas 9°C devido à alta umidade relativa do ar, que atingirá 96%. O céu permanecerá encoberto, com 100% de cobertura de nuvens, limitando o índice UV a apenas 2, considerado baixo.

Os ventos soprarão do leste a uma velocidade média de 14 km/h, com rajadas podendo atingir 26 km/h. Apesar da nebulosidade, a probabilidade de chuva durante o dia é de apenas 10%, sem acúmulo significativo previsto.

À noite, o cenário muda um pouco. A temperatura mínima ficará em torno de 9°C, com sensação térmica de 7°C. A chance de chuva aumenta para 35%, com previsão de acúmulo de aproximadamente 1,9 mm. Há também uma pequena possibilidade de trovoadas, com 10% de probabilidade.

Para os observadores do céu, o nascer do sol está previsto para as 6h23, e o pôr do sol para as 18h07. A lua estará em fase crescente gibosa, com seu nascer visível às 17h09 do sábado.