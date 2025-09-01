Confira como fica o tempo em Colombo nesta terça-feira (02)

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A previsão do tempo em Colombo para esta terça-feira (02) indica um dia predominantemente nublado com possibilidade de chuva leve. O Instituto de Meteorologia (Inmet) prevê céu encoberto durante todo o dia, com a temperatura máxima chegando aos 23°C e a mínima não baixando dos 13°C.

Durante o período diurno, espera-se uma umidade relativa do ar em torno de 78%, o que pode contribuir para uma sensação térmica ligeiramente mais elevada, chegando aos 25°C. O índice UV estará moderado, com valor 4, sendo recomendável o uso de protetor solar para quem precisar se expor ao sol.

Há uma probabilidade de 20% de ocorrência de chuvas fracas ao longo do dia, com acumulado previsto de apenas 0,2 milímetros. Os ventos soprarão do leste-nordeste, com velocidade média de 13 km/h, podendo ter rajadas de até 24 km/h.

Para o período noturno, a previsão indica a permanência de céu nublado, com a umidade relativa do ar subindo para 97%. A chance de chuva diminui para 10%, sem previsão de acumulado significativo. Os ventos devem enfraquecer levemente, soprando do leste a 11 km/h, com rajadas de até 21 km/h.

O nascer do sol está previsto para as 06:27 da manhã, e o pôr do sol para as 18:05. A lua estará em fase crescente gibosa, com seu nascer previsto para as 13:02.