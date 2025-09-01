Curitiba terá terça-feira nublada e amena; veja previsão

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A previsão do tempo em Curitiba para esta terça-feira (02), indica um dia predominantemente nublado e com temperaturas amenas. Os curitibanos podem esperar um céu encoberto durante todo o dia, com a presença constante de nuvens sobre a capital paranaense.

As temperaturas devem variar entre 14°C na mínima e 23°C na máxima, proporcionando um clima agradável para os moradores da cidade. A sensação térmica máxima poderá chegar aos 25°C, enquanto a mínima deve ficar em torno dos 14°C. É importante ressaltar que, apesar da cobertura de nuvens, a probabilidade de chuva é baixa, com apenas 10% de chance de precipitação ao longo do dia.

Os ventos soprarão predominantemente do leste-nordeste, com velocidades médias de 14 km/h e rajadas que podem atingir 26 km/h. A umidade relativa do ar se manterá elevada, com média de 75% durante o dia, subindo para 96% durante a noite. O índice UV (Ultravioleta) máximo será de 5, considerado moderado, mas ainda assim é recomendável o uso de protetor solar para quem for se expor ao sol.

Para os observadores do céu, o nascer do sol está previsto para as 6h27 da manhã, e o pôr do sol ocorrerá às 18h05. A lua estará em sua fase crescente gibosa, com o nascer lunar previsto para as 13h03.