A nebulosidade do começo da manhã desta sexta-feira (27) em Curitiba deu lugar ao sol, o que vai deixar as temperaturas mais amenas. O dia começou com 13°C e a temperatura máximas deve chegar a 24°C no começo da tarde, segundo o Simepar. Entretanto, a previsão é de que o sol fique entre nuvens boa parte do dia.

No entanto, assim como nos últimos dias, ao cair da noite o tempo deve esfriar e formar uma nebulosidade novamente. Como de costume, o tempo curitibano nesta sexta deve estar bem variante.

Essa instabilidade é resultado dos ventos vindos do oceano que estão perdendo força. “Os ventos estão diminuindo de intensidade. Com o aparecimento do sol, ele seca e nebulosidade perde força”, explica o meteorologista do Simepar, Paulo Barbieri.

Como fica o tempo no Interior e litoral?

O tempo é firme na maior parte do Paraná nesta sexta. Em Cascavel, no Oeste, o sol aparece com bastante força e o tempo fica seco. As temperaturas também são elevadas, entre 15°C e 27°C. Em Maringá, no Norte, a previsão não é diferente e os termômetros ficam ainda mais altos, entre 17°C e 31°C.

Já o litoral deve estar um pouco mais nublado que a capital, devido a intensidade dos ventos vindos do oceano na região. Nas praias deve chuviscar um pouco pela manhã, mas pela tarde o sol aparece entre nuvens. As temperaturas em Guaratuba e Matinhos são de mínima de 16°C e máxima de 26°C.