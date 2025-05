Confeiteiro de Curitiba viraliza com embalagens fora do tradicional

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Dono de uma confeitaria no bairro Batel há mais de dez anos, Bruno Fagundes alcançou mais de dois milhões de visualizações com um vídeo de seus produtos nas redes sociais. O que mais desperta a curiosidade dos seguidores é a embalagem fora do tradicional para as porções individuais.

As chamadas “slices” são fatias de naked cakes cortadas e colocadas em suportes de papel, envoltos por uma camada de plástico. Como esses bolos não têm cobertura, é possível visualizar as camadas de massa e recheio, além da decoração no topo.

Os sabores disponíveis são os mesmos já oferecidos no balcão da confeitaria e nos pedidos sob encomenda.

Estratégia para impulsionar o negócio

Com mais de 270 mil seguidores, Bruno compartilha a rotina de produção da Bruno Bolos, sua loja. A ideia desse novo formato de apresentação foi uma estratégia para aumentar as vendas criada em por ele em 2020.

A praticidade das porções individuais e o fácil manuseio permitem que o cliente consuma no local ou leve para casa. “Os bolos não ficam expostos na vitrine secando. Embalados, mantêm a massa molhadinha, evitando desperdício e fazendo com que o cliente tenha uma melhor experiência na hora de consumir”, comentou em uma publicação.

A confeitaria, situada na Avenida Sete de Setembro, nº 4316, abre todos os dias. De terça a sábado, funciona das 9h às 18h; aos domingos e segundas, das 13h às 18h. Entre os sabores estão pistache, cenoura com brigadeiro e doce de leite com chocolate. As fatias custam entre R$ 23,90 e R$ 32,90.