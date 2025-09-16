Condor adquire 5 lojas e desafia concorrência em Santa Catarina

A Rede Condor deu mais um passo importante em sua estratégia de expansão em Santa Catarina. O supermercado paranaense acaba de adquirir cinco lojas do Compre Mais, que pertencia ao Grupo Pátria. Três das unidades estão localizadas em São Bento do Sul, uma em Rio Negrinho e outra em Mafra. A operação ainda depende da aprovação do CADE (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) para ser concluída.
O presidente do Condor, Pedro Joanir Zonta, explicou que essa aquisição faz parte de um plano estratégico maior. “Com essa compra, reforçamos a nossa presença em Santa Catarina, estratégia que vem sendo adotada nos últimos anos, com outras aquisições que fizemos na região”, afirma Zonta.
Antes de se tornarem Compre Mais em 2021, as lojas faziam parte do Grupo Germânia, fundado em 1997. Um detalhe importante é que os 448 colaboradores que trabalham nas cinco unidades serão mantidos, caso tenham interesse em permanecer na empresa, segundo informações da própria rede Condor.
O movimento de expansão do Condor em território catarinense já vinha acontecendo. Atualmente, a rede já conta com cinco lojas no estado: três em Joinville, uma em Jaraguá do Sul e outra em Mafra. Além disso, o Grupo Zonta, que controla o Condor, também opera oito unidades do Hipermais em Santa Catarina – rede que foi adquirida pelo grupo em 2023.
E não para por aí. Também em 2023, o Grupo Zonta comprou a catarinense CIPLA Indústria Plástica. Já em 2024, o grupo expandiu seus negócios para além do varejo alimentar, com a aquisição de um shopping center, hoje chamado Shopping Estação Joinville.
Fundada em 1974, em Curitiba, pelo empresário Pedro Joanir Zonta, a Rede Condor não para de crescer. Com essa nova aquisição, o Grupo Zonta passa a somar 77 lojas no varejo alimentar, sendo 61 Condor, oito Hipermais, três Gigante Atacadista e as cinco lojas recém-adquiridas. A empresa também amplia sua presença geográfica, passando a atuar em 24 municípios do Paraná e Santa Catarina.
São mais de 13 mil colaboradores que integram o Condor e garantem o atendimento a mais de 60 milhões de clientes anualmente.
Com essa mais recente aquisição, o Grupo Zonta alcança a impressionante marca de 107 operações, distribuídas em diversos segmentos: supermercados, hipermercados, atacarejos, atacados, postos de combustíveis, indústrias, shopping, imobiliária, logística, setor publicitário, processamento de carnes e frios, seguradora e banco. Toda essa estrutura está presente em 22 cidades do Paraná e Santa Catarina.