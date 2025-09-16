Condor adquire 5 lojas e desafia concorrência em Santa Catarina

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Rede Condor deu mais um passo importante em sua estratégia de expansão em Santa Catarina. O supermercado paranaense acaba de adquirir cinco lojas do Compre Mais, que pertencia ao Grupo Pátria. Três das unidades estão localizadas em São Bento do Sul, uma em Rio Negrinho e outra em Mafra. A operação ainda depende da aprovação do CADE (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) para ser concluída.

O presidente do Condor, Pedro Joanir Zonta, explicou que essa aquisição faz parte de um plano estratégico maior. “Com essa compra, reforçamos a nossa presença em Santa Catarina, estratégia que vem sendo adotada nos últimos anos, com outras aquisições que fizemos na região”, afirma Zonta.

+ Leia mais Festival de Carne de Onça de Curitiba reúne 33 estabelecimentos e receita original

Antes de se tornarem Compre Mais em 2021, as lojas faziam parte do Grupo Germânia, fundado em 1997. Um detalhe importante é que os 448 colaboradores que trabalham nas cinco unidades serão mantidos, caso tenham interesse em permanecer na empresa, segundo informações da própria rede Condor.

O movimento de expansão do Condor em território catarinense já vinha acontecendo. Atualmente, a rede já conta com cinco lojas no estado: três em Joinville, uma em Jaraguá do Sul e outra em Mafra. Além disso, o Grupo Zonta, que controla o Condor, também opera oito unidades do Hipermais em Santa Catarina – rede que foi adquirida pelo grupo em 2023.

E não para por aí. Também em 2023, o Grupo Zonta comprou a catarinense CIPLA Indústria Plástica. Já em 2024, o grupo expandiu seus negócios para além do varejo alimentar, com a aquisição de um shopping center, hoje chamado Shopping Estação Joinville.

Fundada em 1974, em Curitiba, pelo empresário Pedro Joanir Zonta, a Rede Condor não para de crescer. Com essa nova aquisição, o Grupo Zonta passa a somar 77 lojas no varejo alimentar, sendo 61 Condor, oito Hipermais, três Gigante Atacadista e as cinco lojas recém-adquiridas. A empresa também amplia sua presença geográfica, passando a atuar em 24 municípios do Paraná e Santa Catarina.

São mais de 13 mil colaboradores que integram o Condor e garantem o atendimento a mais de 60 milhões de clientes anualmente.

Com essa mais recente aquisição, o Grupo Zonta alcança a impressionante marca de 107 operações, distribuídas em diversos segmentos: supermercados, hipermercados, atacarejos, atacados, postos de combustíveis, indústrias, shopping, imobiliária, logística, setor publicitário, processamento de carnes e frios, seguradora e banco. Toda essa estrutura está presente em 22 cidades do Paraná e Santa Catarina.