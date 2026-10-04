Concurso da Prefeitura de Curitiba abre inscrições nesta quarta-feira com salários de até R$ 38 mil

Quem pretende conquistar uma vaga no serviço público já pode se preparar. A Prefeitura de Curitiba abre, nesta quarta-feira (7), as inscrições para um novo concurso público, com 348 oportunidades para candidatos de níveis médio, técnico e superior. Os salários variam de R$ 3.027,73 a R$ 38.087,99, conforme o cargo, e as inscrições seguem até 5 de novembro.

Os interessados devem se inscrever pelo site da Fundação Fafipa, responsável pela organização do concurso. As taxas variam de R$ 100 a R$ 250. Ao todo, são dez cargos, distribuídos em três editais, disponíveis também no portal de concursos da Prefeitura.

A maior parte das oportunidades é para agente administrativo, com 250 vagas e salário de R$ 3.027,73. Na sequência aparecem engenheiro civil, com 30 vagas e remuneração de R$ 11.490,65, e fiscal, com 20 vagas e salário de R$ 3.652,27.

Também há oportunidades para auditor fiscal, contador, fiscal de obras e posturas, analista administrativo, analista de finanças, procurador do Município e assistente social. O maior salário é oferecido para procurador, com remuneração de R$ 38.087,99, já incluída a gratificação técnica de 30%.

As provas serão realizadas em dois domingos de dezembro. No dia 6, será a vez dos candidatos aos cargos de nível superior, com exceção dos procuradores. Já no dia 13, farão as avaliações os inscritos para as funções de nível médio e técnico e para procurador do Município.

É possível disputar mais de uma vaga, desde que os cargos escolhidos estejam em editais diferentes e as provas não aconteçam no mesmo dia. Dessa forma, quem concorrer a uma função de nível superior também poderá tentar uma oportunidade de nível médio ou técnico, ou disputar uma vaga de procurador.

A seleção terá prova objetiva para todos os cargos. Para as funções de nível superior, também haverá avaliação de títulos. No caso dos procuradores, os candidatos ainda precisarão realizar uma prova discursiva, que inclui questões, parecer jurídico e peça processual.

Outra informação importante é que os candidatos aos cargos de nível superior não precisam ter concluído a graduação no momento da inscrição. A formação exigida deverá ser comprovada após a convocação e estar concluída até a posse.

O concurso reserva 5% das vagas para pessoas com deficiência e 14% para a população negra e povos indígenas, conforme a legislação municipal.

As contratações não ficarão restritas às 348 vagas inicialmente previstas. Como o concurso será unificado, os aprovados poderão ser convocados para trabalhar em diferentes secretarias, fundações e autarquias municipais, de acordo com a necessidade da administração pública e a disponibilidade de recursos.

A seleção terá validade de dois anos, com possibilidade de prorrogação pelo mesmo período. A previsão é que as primeiras nomeações comecem em março de 2027. Para procurador do Município, que terá mais etapas de avaliação, a expectativa é iniciar as nomeações em maio.

Além dos salários, os servidores terão benefícios previstos para cada carreira, como adicionais por tempo de serviço, possibilidade de progressão, auxílio-transporte e alimentação, conforme a remuneração. Também haverá opções de adesão ao plano de saúde, previdência complementar e seguro de vida.

A Prefeitura recomenda que os interessados consultem atentamente os editais antes de efetuar a inscrição, especialmente para verificar os requisitos de formação e as regras de cada cargo. Dúvidas podem ser encaminhadas para candidato@fundacaofafipa.org.br.