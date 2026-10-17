Concurso do Detran-PR terá 100 vagas em Curitiba e no interior

O Departamento de Trânsito do Paraná (Detran-PR) prepara um concurso público com 100 vagas para profissionais de níveis médio e superior. A seleção será a primeira realizada pela autarquia em mais de duas décadas e terá oportunidades distribuídas entre Curitiba, Região Metropolitana e municípios do interior do estado.

O edital ainda não tem data definida, mas a previsão é de que seja publicado nos próximos meses. A distribuição das vagas foi oficializada nesta sexta-feira (16), por meio da Portaria nº 1.735/2026. Do total previsto, 94 oportunidades serão destinadas ao cargo de Agente de Trânsito. Outras seis contemplam funções administrativas e técnicas, com atuação na sede do órgão, na capital paranaense.

Para quem pretende concorrer ao cargo de Agente de Trânsito, a proposta em fase final de aprovação prevê a exigência de ensino médio completo e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) válida, na categoria B ou superior. Os requisitos constam no perfil profissiográfico encaminhado à Casa Civil do Governo do Paraná, documento que servirá de referência para a elaboração do edital.

Como serão distribuídas as vagas do concurso do Detran-PR

A maior parte das oportunidades para Agente de Trânsito será destinada ao interior do Paraná, com 69 vagas. Curitiba e os municípios da Região Metropolitana terão outras 25.

Já os seis postos restantes serão preenchidos por profissionais das áreas de Administração, Contabilidade, Economia, Engenharia Civil, Medicina e Psicologia. Todos terão como local de trabalho a sede administrativa do Detran-PR, em Curitiba.

A portaria também estabelece as regiões de concorrência e a abrangência territorial da seleção. Caso novas contratações sejam autorizadas durante a validade do concurso, a autarquia poderá redistribuir as vagas adicionais entre as regiões, mediante publicação de ato específico.

A previsão inicial é de que o certame tenha validade de dois anos.

O que faz um Agente de Trânsito do Detran-PR

Os profissionais aprovados para o cargo poderão atuar tanto em atividades administrativas quanto em procedimentos de fiscalização e segurança viária. Entre as atribuições estão o acompanhamento de processos de habilitação de motoristas, registro e licenciamento de veículos, aplicação de penalidades e análise de infrações de trânsito.

O trabalho também abrange a fiscalização de entidades credenciadas, identificação veicular, sinalização e ações educativas voltadas a motoristas e pedestres. As funções seguem as competências estabelecidas pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Segundo a diretora-presidente do Detran-PR, Viviane da Paz, a abertura do concurso permitirá ampliar a estrutura de atendimento da autarquia nos municípios paranaenses.

“É uma conquista histórica. Vamos contratar novos Agentes de Trânsito para ajudar a tornar a vida nas cidades mais segura. O governador Ratinho Junior tem esse compromisso e deixa mais esse legado ao Paraná”, afirmou.

Quando será publicado o edital do Detran-PR?

A Fundação de Apoio à Segurança Pública (Fundaseg) ficará responsável pela contratação da banca organizadora e pela publicação do edital, em conjunto com o Detran-PR.

O documento deverá apresentar informações ainda não divulgadas, como remuneração, jornada de trabalho, conteúdo das provas, cronograma de inscrições e critérios de classificação.

Até o momento, não foram anunciados os valores das taxas de inscrição nem as datas de aplicação das provas.

Os interessados poderão acompanhar as próximas etapas pelo site oficial do Detran-PR, pelos canais da Fundaseg e pelas redes sociais da autarquia.