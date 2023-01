O frio fora de época que tomou conta de Curitiba nos últimos seguirá ao menos até esta terça-feira (10). De acordo com a previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento e Ambiental do Paraná (Simepar), a temperatura na capital começa a subir gradativamente na quarta-feira (11), mas o clima permanece chuvoso até o fim de semana.

Assim, a terça-feira na capital terá céu nublado e possibilidade de chuvas isoladas a qualquer momento do dia. A temperatura mínima é de 14°C e máxima de apenas 22°C. No Litoral o tempo também segue nublado, com temperaturas um pouco mais altas que m Curitiba, variando entre 21°C e 24°C.

Já a partir de quarta o calor começa a voltar à Curitiba, com mínima já na casa dos 17°C e máxima chegando aos 24°C. Esse clima um pouco mais quente é a tendência para todo o restante da semana, com as máximas chegando aos 26°C até domingo (15). Mas, mesmo sem o friozinho dos últimos dias, a possibilidade de garoas e chuvas isoladas permanece durante toda a semana, tanto na região da capital, quanto no litoral paranaense.

