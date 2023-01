Previsão do tempo

O tempo deve ficar firme em Curitiba e região a partir desta terça-feira (24). Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a instabilidade tende a perder força no decorrer do dia nas regiões paranaenses. O calor também deve marcar presença.

Segundo o Simepar, em Curitiba, a temperatura máxima prevista para esta terça gira em torno dos 26º C. Já a mínima deve ficar na casa dos 16º C.

Ainda conforme o Simepar, alguma nebulosidade pode ficar presente na região da Serra do Mar, entre Curitiba e o Litoral. Mas a previsão é de pouca chuva, caso as precipitações venham a ocorrer na serra.

Alívio

A trégua na chuvas deve ser seguida da sensação de alivio para quem enfrentou alagamentos na capital. Desde que começou, a estação do verão foi dominada pela chuvarada, com pancadas intensas ocorrendo quase todos os dias.

Na última quarta-feira (18), por exemplo, transtornos e estragos foram registradas em vários bairros da cidade. A forte chuva que atingiu Curitiba provocou ao menos 17 pontos de alagamentos.

Por ali, um vídeo gravado por um motorista de um carro que passava pela região registrou o momento em que um motociclista ficou preso no alagamento.

BR-376 teve o fluxo bloqueado por causa da chuva

Na sexta-feira (20) as fortes chuvas na região da Serra do Mar chegou a bloquear totalmente a BR-376, em ambos os sentidos, por aproximadamente 10 horas. O trecho do km 669 sofreu um deslizamento na noite de quinta-feira (19) e, por precaução, a Polícia Rodoviária Federal e a concessionária que administra o trecho optaram por bloquear por completo a rodovia.

