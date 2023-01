O tempo em Curitiba e região deve se manter ensolarado nesta quinta-feira (26). Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o tempo firme deve se manter em praticamente todas as cidades do Paraná.

Em Curitiba, nesta quinta, as temperaturas máximas previstas devem girar em torno dos 25º C. Já as mínimas previstas para a capital devem ficar próximas dos 16º C.

Ainda conforme a previsão, entre a Serra do Mar e o Litoral ainda deve haver uma nebulosidade mais variável nesta quinta-feira. “Mesmo assim, o sol predomina”, aponta o Simepar.

O instituto também destaca a rápida elevação das temperaturas, com calor previsto em todas as regiões. “Chance de chuva é muito baixa no Estado”, finaliza o instituto.

