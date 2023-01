A chuva contínua e forte deve dar uma trégua nas regiões do Paraná a partir desta quarta-feira (14). A previsão vale também para Curitiba e região metropolitana (RMCt). Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), também não deve fazer muito calor ao longo do dia na capital. O amanhecer tende a ser de temperaturas mais amenas, esquentando um pouco mais à tarde.

Em Curitiba, nesta quarta, a marcação das temperaturas nos termômetros deve variar entre 13ºC e 21ºC.

Ainda conforme a previsão do Simepar, embora não haja previsão de chuvas contínuas e fortes para o Estado, algumas pancadas isoladas e rápidas, típicas do verão, podem ocorrer no Interior do Paraná, principalmente à tarde.

Já no Litoral, entre o Leste, RMC e praias, o Simepar explica que, nesta quarta, “o céu fica com presença de muita nebulosidade e condição para garoa/chuva fraca ocasional. Temperaturas ficam amenas no amanhecer nas regiões de maior altitude, ou seja, Centro-Sul, Campos Gerais e região de Curitiba”.