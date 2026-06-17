Como fazer bolo cake pop de calabresa: petisco fácil e crocante para curtir a Copa

Com a Copa do Mundo de 2026 a todo vapor, reunir os amigos e a família para torcer pela Seleção Brasileira exige um cardápio prático, rápido e muito saboroso. Se você quer fugir das tradicionais coxinhas e pastéis, o Cake Pop de Calabresa é a alternativa ideal.

Inspirada nas fichas técnicas do Senac PR, esta versão salgada do famoso bolinho no palito une a crocância da farinha panko com a cremosidade do miolo de pão umedecido.

Descubra o passo a passo direto para surpreender seus convidados

Cake Pop de Calabresa – ingredientes

Para a Massa

5 pães franceses amanhecidos

Creme de leite fresco (quantidade necessária para umedecer)

100 g de linguiça calabresa esfarelada

Salsinha a gosto

50 g de queijo parmesão ralado

60 g de ovos batidos

Para o Acabamento:

Palitos de churrasco

120 g de ovos batidos

Farinha panko (quantidade bastante para empanar)

Óleo para fritura

Como fazer bolo cake pop de calabresa (Modo de Preparo)

Passo 1: A Base de Calabresa e Pão

Esfarele a linguiça calabresa e dê uma leve fritada em uma frigideira para retirar o excesso de gordura. Escorra bem no papel toalha e reserve.

Em uma tigela grande, esmigalhe bem os 5 pães franceses amanhecidos. Adicione o creme de leite fresco aos poucos, mexendo até que o pão fique completamente umedecido (sem encharcar demais).

Misture ao pão a calabresa reservada, o queijo parmesão ralado, as 60 g de ovos batidos e a salsinha.

Amasse muito bem com as mãos até formar uma massa homogênea. Modele bolinhas firmes com aproximadamente 3 cm de diâmetro, apertando bem para não abrirem.

Passo 2: Montagem no Palito e Empanamento

Pegue os ovos batidos do acabamento (120 g). Molhe a pontinha de cada palito de churrasco no ovo e espete firmemente no centro das bolinhas de massa.

Passe o bolinho inteiro (já no palito) nos ovos batidos e, em seguida, empane generosamente na farinha panko, garantindo que toda a superfície fique coberta.

Disponha os palitos em uma fôrma e leve à geladeira por 2 horas para que a massa ganhe estrutura e fique firme.

Passo 3: Fritura

Aqueça bem o óleo de fritura em uma panela funda.

Coloque os bolinhos para fritar segurando cuidadosamente pela ponta do palito de churrasco. Assim que dourarem por igual, retire e escorra. Sirva quente!

Dica de Copa: Para não perder nenhum lance na hora do jogo do Brasil, monte e empane os cake pops na véspera. Eles podem ser congelados crus. Quando a bola rolar, é só tirar do congelador direto para o óleo quente!