Depois de vencer o “cabo de guerra” com o prefeito Rafael Greca e conseguir o consentimento da Prefeitura de Curitiba para reabrir o comércio, o presidente da Associação Comercial do Paraná, Camilo Turmina, vai distribuir gratuitamente máscaras para quem passar pela Rua XV de Novembro nesta sexta-feira (16). A condição para a reabertura das lojas é a manutenção de medidas sanita´rias de prevenção, entre elas o uso da máscara de proteção.

A ACP fará a entrega, numa primeira fase, de duas mil máscaras. Os equipamentos que serão distribuídos são de pano e podem ser reutilizadas após higienização adequada.

Turmina destacou a importância de serem cumpridas as normas sanitárias e disse que o comércio aguardava com ansiedade a reabertura das portas. “Com o comércio inteiramente fechado, caminhávamos para um caos social sem precedentes. Agradecemos o prefeito de Curitiba, Rafael Greca, por sua sensibilidade às reivindicações dos comerciantes, sem deixar de se preocupar com o avanço da covid-19”.

As máscaras serão distribuídas na frente do prédio da ACP, Rua XV de Novembro, 621, no Calçadão, Centro, a partir das 9h.

