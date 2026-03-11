O truque do papel higiênico para acender o fogo rápido

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Quem nunca passou sufoco na frente da churrasqueira, gastando um tubo de álcool em gel e soprando o carvão até ficar sem fôlego? O momento que deveria ser de relaxamento muitas vezes vira estresse. Mas, entre os churrasqueiros profissionais, existe um método infalível, barato e extremamente seguro que dispensa produtos caros: o método do vulcão. Pare de desperdiçar álcool em gel: este método custa menos de R$ 0,50 e funciona na primeira tentativa.

O segredo não está na força das chamas iniciais, mas na constância da queima. Usando apenas papel higiênico e um pouco de óleo de cozinha, você cria uma fonte de calor que não apaga e acende até o carvão mais úmido.

Quanto tempo demora para a brasa ficar pronta? (R: Cerca de 15 a 20 minutos).

Posso usar óleo usado de fritura? (R: Sim, funciona da mesma forma e é sustentável).

Qual o melhor tipo de carvão? (R: Pedaços maiores facilitam a circulação do ar no vulcão).

Como fazer o “Vulcão de Papel” passo a passo

A Base: Enrole um pedaço generoso de papel higiênico na mão, formando um “copinho” ou cone. O Combustível: Coloque esse cone de papel no centro da churrasqueira e preencha o interior dele com óleo de cozinha (pode ser óleo usado!). A Estrutura: Monte uma “pirâmide” com os maiores pedaços de carvão ao redor do papel, deixando uma pequena abertura no topo para o oxigênio entrar. O Ignitor: Ateie fogo na borda superior do papel. O óleo fará com que o papel queime lentamente, como se fosse o pavio de uma vela, transferindo o calor gradualmente para o carvão.

Mitos e Verdades sobre acender o fogo

Jogar cerveja ajuda a acender? MITO. A cerveja apenas resfria a brasa e gera cinzas que voam na carne.

A cerveja apenas resfria a brasa e gera cinzas que voam na carne. Assoprar acelera o processo? VERDADE, MAS… O oxigênio ajuda, mas se você assoprar muito cedo, pode apagar a chama inicial. Use um abanador só quando o carvão já estiver com pontos vermelhos.

O oxigênio ajuda, mas se você assoprar muito cedo, pode apagar a chama inicial. Use um abanador só quando o carvão já estiver com pontos vermelhos. O óleo deixa cheiro na carne? MITO. O óleo é totalmente consumido pela combustão muito antes de você colocar a carne na grelha.

O óleo é totalmente consumido pela combustão muito antes de você colocar a carne na grelha. Álcool 70% é o melhor método? MITO. Além de perigoso pelo risco de explosão, ele evapora rápido demais e muitas vezes não aquece o carvão o suficiente.

Método de Acendimento Nível de Risco Veredito Vulcão (Papel + Óleo) BAIXO O mais seguro. Queima lenta e sem explosão. Acendedor Elétrico MÉDIO Seguro, mas exige cuidado com fios e eletricidade perto do fogo. Pão com Álcool em Gel MÉDIO Comum, mas pode gerar chamas repentinas se não controlado. Álcool Líquido (Posto) ALTO PERIGOSO. Alto risco de explosão e queimaduras graves. Gasolina ou Querosene EXTREMO PROIBIDO. Contamina a carne com cheiro e oferece risco de vida.

Dica de Ouro: O ponto da brasa

Não coloque a carne enquanto houver chamas altas ou fumaça preta. O momento ideal é quando o carvão está coberto por uma fina camada de cinzas brancas (o “braseiro vivo”). Isso garante que a carne asse por igual, sem queimar por fora e ficar crua por dentro.

Foto: Depositphotos

