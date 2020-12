Comerciantes da Serra da Graciosa fizeram um protesto contra o fechamento da estrada, na tarde desta quarta-feira (30), por volta das 14h, no Portal da Graciosa. Um decreto conjunto das secretarias de Segurança Pública e da Saúde do Paraná proibiu o trânsito de veículos das 9h às 16h, no trecho entre Quatro Barras, região metropolitana de Curitiba, e o Litoral do estado.

publicidade

+Viu essa? Jacaré de Matinhos faz sucesso no Litoral, “primeiro vacinado contra a covid-19”

A determinação passou a ser cumprida nesta quarta e vai até o dia 3 de janeiro de 2021, para, segundo o governo, diminuir a aglomeração de pessoas na serra e conter o avanço do coronavírus (covid-19). Comerciantes reclamam que este período do ano é o mais movimentado no local e há risco de prejuízo nos negócios. Muitos fizeram estoques de perecíveis e temem não ter para quem vender.

Segundo Muhamed Mustafa, 59 anos, dono do restaurante Casa Graciosa, na serra, não é só o estoque que fica comprometido com a restrição de horários para circulação de veículos. “Passamos um ano complicado. Eu investi em estoque perecível planejando o aumento no movimento, já que trabalho com alimentação. Não posso perder esse investimento. Mas temos os funcionários que recebem por diária. Vai prejudicar todo mundo. Eles também precisam pagar as contas”, reclamou Mustafa.

Ainda de acordo com o empresário, “parece discriminação fechar só a Graciosa”. Mustafa criticou a determinação das secretarias e os fatores nos quais elas se basearam para tomar a decisão. “Falaram em cabeça d’água por causa das chuvas no rio. Outra coisa, porque fechar das 9h às 16h para abrir depois? Não tem sentido. Isso prejudica o nosso comércio e também o centro de Morretes. Passei por lá hoje e os restaurantes estavam vazios. Enquanto isso, na BR-277, tinha muito movimento e todo mundo descendo para as praias”, disse.

publicidade

Por volta das 14h, vários comerciantes se reuniram para protestar no Portal da Graciosa. A reivindicação é para que a medida adotada pelo governo do Paraná seja revogada e o tráfego de veículos liberado na Serra da Graciosa.

Com a determinação, apenas veículos de moradores, de entrega e de emergência podem transitar dentro dos horários de restrição. “Vamos fazer de tudo para reabrir”, finalizou Muhamed Mustafa.