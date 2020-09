A Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba (Comec), informa que as linhas do transporte coletivo metropolitano coordenadas por ela vão operar com tabelas de horários especiais em 7 de setembro, Dia da Independência, e também no dia 8, feriado na Capital em honra a Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, padroeira de Curitiba.

A partir 09 de setembro as linhas voltam a funcionar de acordo com as tabelas vigentes para os dias úteis.

Veja as alterações:

Segunda-feira (7 de setembro, feriado nacional). Todas as linhas de todas as seguintes cidades operação com horário de domingo.

Agudos do Sul

Almirante Tamandaré

Araucária

Balsa Nova

Bocaiúva do Sul

Campina Grande do Sul

Campo Largo

Campo Magro

Colombo

Contenda

Fazenda Rio Grande

Itaperuçu

Mandiritiba

Pinhais

Piraquara

Quatro Barras

Quitandinha

Rio Branco do Sul

São José dos Pinhais

Na terça-feira (dia 8, feriado apenas em Curitiba), algumas linhas (listadas abaixo) terão horário de sábado e outras tabelas de dias úteis. Confira o detalhamento:

Araucária – Linha Campo Largo / Araucária, tabela de dia útil. As demais linhas operam como tabela de horário de sábado.

Campo Largo – As linhas I30 Campo Largo / Balsa Nova, I32 Campo Largo / Araucária e J71 Itambé terão horário normal. As demais, horário de sábado.

Colombo – As linhas I20 Colombo / São José, I35 Jd Paulista / Roça Grande e I90 T Cachoeira / T Maracanã terão tabela de dia útil. A linha B41 Maracanã / Capão da Imbuia não vai operar. As demais terão tabela de sábado.

Pinhais – As linhas I40 Quatro Barras / Piraquara, I60 Piraquara / São josé e D14 Pinhais / Piraquara terão horários de dias úteis. As demais operam com horário de sábado.

Quatro Barras – A linha I40 Quatro Barras / Piraquara opera com horário de dia útil. As demais terão tabela de sábado.

São José dos Pinhais – As linhas E21 T Boqueirão / Centro São José, I20 Colombo / São José e I60 Piraquara / São José terão horários normais. As outras linhas operam com tabela de sãbado.

Agudos do Sul, Almirante Tamandaré, Bocaiúva do Sul, Campina Grande do Sul, Campo Magro, Contenda, Fazenda Rio Grande, Itaperuçu, Mandirituba, Quitandinha e Rio Branco do Sul terão tabela de sábado.

Balsa Nova vai operar com tabela de dia útil.

