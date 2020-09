O feriado da Independência e da Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, padroeira de Curitiba, promete ser de calor e com altas temperaturas. Apesar do tempo bom, nada de aglomeração em bares, parques e até nas montanhas. Curitiba voltou nesta sexta-feira à Bandeira Laranja, que vai restringir algumas atividades a partir de segunda-feira. Aliás, quem desrespeitar medidas previstas pode ser punido com até R$2 mil.

Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), deste sábado (5) até terça-feira (8), não existe previsão de chuva. Para hoje, a máxima deve ser de 25°C com a mínima de 15°C no período da noite. O dia mais quente do feriado vai ser na terça com possibilidade de chegar nos 32°C

Para quem foi para o litoral do Estado, o tempo vai seguir agradável. Em Guaratuba, os dias serão quentes ultrapassando a marca dos 25°C. Vale lembrar que em Matinhos, a prefeitura decretou a proibição de qualquer tipo de estrutura de permanência na areia, como cadeiras, guarda-sóis e caixas térmicas.

No interior do Paraná, o sol vai dominar em todas as regiões. Em Foz do Iguaçu, no Oeste, a máxima prevista é de 32°C neste sábado. Bom feriado a todos, e cuidar de você é também cuidar do próximo!