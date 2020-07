Depois do estrago provocado pelo ciclone bomba que passou pela região Sul na última terça-feira (30), agora o momento vai ser de curtir o céu. Na madrugada deste domingo (5), acontece o eclipse lunar penumbral. O fenômeno é o penúltimo que vai ocorrer em 2020 e será visível para os curitibanos. O eclipse teve duração das 0h07 e desaparecerá às 2h52.

O eclipse lunar penumbral ocorre quando a Lua atravessa a região menos escura da sombra que a Terra projeta no espaço. Os curitibanos poderão acompanhar a fenômeno, pois vai ser perceptível facilmente. O resultado será uma pequena diminuição no brilho. Anísio Lasievicz, diretor do Parque da Ciência, acredita que a luminosidade será menor e aconselha as pessoas interessadas a acompanhar o fenômeno com antecedência até para ter uma boa noção do fato.

“Não vai ser uma diminuição tão acentuada, mas as pessoas irão perceber um menor brilho, especialmente se acompanhar ali próximo da meia noite e ficar até o ápice que vai ali por 1h30 da manhã”, comentou Anísio.

Este será o terceiro de quatro eclipses lunares do ano. O próximo vai ser no dia 30 de novembro.

Lua do Feno ou de Trovão

A Lua no mês de julho tem dois nomes. É chamada de Feno ou de Trovão. Isto ocorre, pois é realizada a colheita do feno nesta época do ano e também por causa das tempestades que ocorrem no verão do hemisfério norte. Confira abaixo, os nomes curiosos que recebe a Lua.

Lua do Lobo (janeiro) – ganhou esse nome dos índios americanos por causa dos uivos dos lobos.

Lua da Neve (fevereiro) – o nome é por causa das nevascas nesta época do ano no hemisfério norte.

Lua das Minhocas (março) – é o início do fim do inverno no hemisfério norte, quando minhocas surgem no solo.

Lua do Ovo (Abril) – o nome está relacionado ao período da desova dos peixes no Hemisfério Norte.

Lua das Flores (maio) – o nome está relacionado à primavera no hemisfério norte, a estação das flores.

Lua do Morango (junho) – neste período é a colheita de morangos nos Estados Unidos.

Lua do Feno (julho) – neste período é a colheita do feno que alimenta os animais no hemisfério norte.

Lua do Peixe (agosto) – neste período começa a pesca do esturjão nos lagos dos Estados Unidos.

Lua da Fruta (setembro) – neste período começa a colheita das frutas no hemisfério norte.

Lua do Caçador (outubro) – nesta época do ano caçadores iam para as florestas garantir carnes para o inverno.

Lua do Castor (novembro) – os castores começam a concluir suas tocas nos rios para sobreviverem ao inverno.

Lua Fria (dezembro) – marca a chegada de fato do frio no inverno, com noites mais longas.