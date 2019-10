Com temperaturas altas e baixa nebulosidade, o próximo fim de semana promete dar praia. De acordo com o Simepar, as máximas devem chegar aos 30ºC no sábado (12) – feriado de Nossa Senhora Aparecida em Curitiba, Região Metropolitana, e no Litoral do estado. A mudança de temperatura deve chegar só no fim da tarde de domingo (13), com a chegada de uma frente fria vinda do Rio Grande do Sul.

Com perfil típico de primavera, o sábado promete dias com manhãs de nebulosidade e temperaturas amenas, entre 15 e 16ºC em Curitiba e 17 e 18ºC no Litoral. Já durante a tarde, com a chegada do sol, a nebulosidade desaparece e as máximas em Curitiba e Litoral devem atingir 30ºC.

Já no domingo, o tempo tende a ficar mais abafado, com máxima de 32ºC em Curitiba. Em Morretes, a máxima pode chegar aos 37ºC. Quem pretende descer a Serra do Mar nas primeiras horas do dia pode pegar nevoeiro. “A nebulosidade deve ficar baixa na subida e descida da serra”, explica o meteorologista.

Mas o tempo deve virar no fim da tarde de domingo com a chegada de uma frente fria. “Quando ela chegar, a previsão é de pancada de chuva tanto em Curitiba como no Litoral”, explicou o meteorologista do Simepar, César Gonçalves Duquia.