Em leilão realizado nesta sexta-feira (11), o Grupo Positivo comprou as unidades educacionais do Grupo Expoente – uma escola no Água Verde e outra no Boa Vista, em Curitiba. O valor pago por toda a estrutura em questão foi de R$ 58,3 milhões. De acordo com informações do blog Paraná S/A, da Gazeta do Povo, o valor mínimo que estava sendo considerado era de R$ 35 milhões. Saiba mais detalhes a respeito do leilão, acessando o blog.