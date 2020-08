Mais 17 pessoas morreram e outras 448 foram diagnosticadas com covid-19 em Curitiba, como informa o boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), divulgado nesta terça-feira (18). Com isso, o total de óbitos por novo coronavírus subiu para 835 e o de casos confirmados, chegou a 28.105 na capital. Entre os habitantes de Curitiba que testaram positivo, 4.891 seguem na fase ativa da doença, sendo capazes de transmitir o vírus Sars-CoV-2 para outras pessoas.

LEIA MAIS – “Onde tiver muvuca, vai embora”, pede secretária de Saúde pra Curitiba não voltar às restrições

Segundo o informe, 22.379 pessoas que moram na cidade já venceram a covid-19 e estão liberadas do isolamento social de 14 dias. Além delas, outros 631 pacientes que apresentam sintomas suspeitos da doença ainda aguardam os resultados dos exames, a maior parte deles, internados em hospitais públicos e particulares.

“Estes são os dados da infecção pelo novo coronavírus em Curitiba, mostrando que apesar de estarmos na estabilidade, estamos lá no ‘planalto’, numa estabilidade alta”, ressaltou a médica infectologista Marion Burguer, durante a transmissão do boletim diário.

VIU ESSA? O pior já passou? O que dizem especialistas sobre a bandeira amarela em Curitiba

Para a médica, os cuidados de prevenção ao coronavírus ainda são essenciais em Curitiba, mesmo após a entrada da cidade em uma fase de flexibilização das atividades, pela adoção da bandeira amarela, na última segunda-feira (17).

“As medidas gerais de cuidados são fundamentais. O uso constante da máscara, o distanciamento entre pessoas de pelo menos 1,5 metro, os hábitos não só da etiqueta respiratória, mas da higiene das mãos e o respeito realmente aos cuidados gerais, tanto fora de casa, quanto dentro de casa. Isso é o que vai repercutir na infecção daqui para frente”, afirmou Marion.

Vítimas da covid-19

As novas vítimas fatais da doença na capital paranaense são dez homens e sete mulheres, com idades que variavam entre 33 e 91 anos. Deste grupo, 14 pessoas faleceram nas últimas 48 horas e as outras três, entre os dias 12 e 14 de agosto.

LEIA AINDA – Feira do Largo da Ordem volta neste domingo com rodízio de barracas

Conforme a SMS, 15 deles estavam internados em hospitais de Curitiba e de municípios da região metropolitana. Ainda segundo a secretaria, quatro tinham menos de 60 anos e um paciente de 33 anos não tinha doenças crônicas e fatores de risco para complicações da covid-19.

Nos hospitais

Em Curitiba, 503 pacientes diagnosticados com covid-19 estão internados atualmente em hospitais públicos e particulares, entre eles, 223 ocupam em leitos em unidade de terapia intensiva (UTI).

LEIA AINDA – Paraná registra mais 47 mortes e 1,8 mil novos casos de covid-19

Já nos 355 leitos de UTI exclusivos para covid-19 do Sistema Único de Saúde (SUS), a taxa de ocupação é de 89%, nesta terça-feira. Segundo a prefeitura, há hoje 40 leitos de UTI do SUS livres nos hospitais da capital, que podem receber pacientes com coronavírus ou com sintomas de síndrome respiratória aguda grave (SRAG).

Coronavírus no Brasil