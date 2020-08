A tradicional feirinha de artesanato do Largo da Ordem, que estava suspensa desde o dia 23 e março por causa da pandemia do coronavírus, vai voltar a funcionar neste domingo (23), com novas regras sanitárias. A participação na feira deverá acontecer em sistema de rodízio entre os artesãos. Das 1.300 barracas cadastradas, apenas 300 deverão retornar a feira e com apenas um artesão por unidade.

As barracas deverão cumprir o distanciamento de dois metros de distância uma das outras. A abertura das barracas é facultativa enquanto seguir a situação de emergência da pandemia. A venda de produtos e artesanato dos produtores ainda vai continuar on-line, no site feito pela prefeitura.

De acordo com a prefeitura, a recomendação é que produtores que fazem parte do grupo de risco (como diabéticos, fumantes, pessoas com problemas respiratórios, doenças crônicas ou que tenham mais de 65) sejam substituídos para o atendimento ao público.

Normas de funcionamento

A Prefeitura de Curitiba estabeleceu as seguintes regras para o funcionamento da Feira do Largo da Ordem:

Material publicitário em cada barraca com informações sobre a transmissão e distanciamento.

Disponibilidade obrigatória de álcool gel 70% para o artesão e público em geral.

Evitar aglomerações de pessoas, com a participação da fiscalização e guarda municipal atuante.

Será permitido apenas um artesão por barraca, respeitando a normativa de distanciamento mínimo de 1,5 metros entre as pessoas nas filas do lado de fora, que deve ser organizada pelo artesão responsável pela barraca.

Uso obrigatório de máscaras.

Disponibilização de barracas de máscaras nas pontas de feira, assim como no percurso da feira.

Preferencialmente o material deverá ser embalado individualmente, o que facilitará a higienização a cada Feira.

Presença constante de representantes da Coordenação das Feiras de Arte e Artesanato/CTUR

Barracas com alimentação gastronômica neste primeiro momento terão normas específicas.