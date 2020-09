Curitiba contabiliza nesta quarta-feira (23) 344 novos casos de coronavírus, totalizando 42.061 infectados entre seus moradores, desde o início da pandemia, em 11 de março. Na capital paranaense, mais 13 mortes também foram relatadas no novo boletim epidemiológico municipal, o que fez a cidade atingir a soma de 1.226 óbitos por covid-19. O número de mortes desta quarta-feira é cerca de 44,44% maior que o divulgado no boletim do dia anterior, que mostrava nove vítimas fatais.

Os 13 habitantes de Curitiba que perderam suas vidas para a doença, segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), são oito mulheres e cinco homens, com idades entre 46 e 91 anos. Deste grupo, sete faleceram nas últimas 48 horas e os cinco demais, em datas anteriores, que não foram divulgadas.

Na cidade, há hoje 4.176 pacientes com covid-19 na fase ativa da doença, período no qual podem transmitir o vírus Sars-Cov-2 para outras pessoas. Mas, 36.659 dos contaminados com o novo coronavírus já estão recuperados, sem sintomas há mais de três dias e liberados do isolamento social obrigatório de 14 dias. Além destes casos já confirmados, outras 623 suspeitas da doença são monitoradas e aguardam os resultados dos exames.

Em UTIs da rede pública

Os 334 leitos de UTIs exclusivos para covid-19 do Sistema Único de Saúde (SUS) de Curitiba têm taxa de ocupação de 83% nesta quarta-feira (23). Na capital, conforme informações da prefeitura, restam 58 leitos do SUS livres nos hospitais, que podem atender pacientes com o novo coronavírus ou com síndrome respiratória aguda grave (SRAG).

