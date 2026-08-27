Com investimento de R$ 26 milhões, Terminal de Ônibus de Araucária vai passar por reformas

Ainda este mês, o governo do Paraná vai lançar licitação para reforma do terminal central de Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). O anúncio foi feito pelo governador Ratinho Junior durante a apresentação de 12 novos ônibus que vão integrar a frota da Rede Integrada Metropolitana (RIT).

O investimento será de R$ 26 milhões, entre o governo do estado e a prefeitura de Araucária. A estrutura será ampliada, com mais plataformas e novos espaços para atender os passageiros. Ratinho Junior afirmou que a ação faz parte de um conjunto, para melhorar o transporte coletivo na região.

Serão implantados uma nova cobertura e novos pisos, com criação de espaços comerciais e construção de novos banheiros. O terminal também será adequado às normas de acessibilidade e segurança. A ideia é garantir melhores condições de circulação, embarque e atendimento aos passageiros.

Além disso, será instalada uma usina de energia solar com 424 painéis fotovoltaicos. Os passageiros também podem esperar um novo elevador, sistema de climatização, monitoramento por câmeras e bicicletários. O projeto contempla também novos espaços de apoio operacional e de atendimento ao público, ampliando a estrutura disponível tanto para trabalhadores, quanto usuários do transporte coletivo.

O prefeito Gustavo Botogoski afirma que a modernização atende a uma demanda da população que utiliza diariamente o terminal. “É um investimento muito esperado pela população de Araucária. Hoje nós não temos sequer uma lanchonete adequada para atender a população, e a reforma vai permitir melhorar essa estrutura e dar mais qualidade ao nosso usuário”, declara.

Segundo a prefeitura, nos dias úteis, de 75 mil a 78 mil pessoas utilizam o Terminal Central da cidade.

Melhores conexões

Segundo o diretor-presidente da Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná (Amep), Gilson Santos, a intervenção também prepara o terminal para a expansão do sistema metropolitano. Ele explica que, além de ser uma cidade importante da RMC, Araucária também é um ponto de conexão para Contenda, Lapa e Fazenda Rio Grande.

“Essa reforma prepara a estrutura para o que vai acontecer no transporte coletivo metropolitano. Será uma reforma ampla e completa, com novas plataformas, comunicação mais eficiente e infraestrutura para o usuário, com mais segurança e eficiência”, detalha.

O governador ainda ressalta que é importante melhorar as conexões entre as cidades da RMC.

“Hoje o sistema é integrado, são 29 cidades. Isso traz uma diminuição no custo da passagem para a população, porque muitas vezes uma cidade mais distante teria que pagar uma passagem de R$ 15 a R$ 20 para poder fazer um trecho. Com a integração das cidades da Região Metropolitana com a nossa Capital, e com o aporte de recursos da Prefeitura e do Governo do Estado, a gente consegue diminuir esse preço para as pessoas que moram mais distantes”, reforçou o governador.

Novos ônibus

Nesta quarta-feira (19) foram entregues 12 novos ônibus, sendo nove para operação do Ligeirinho e três articulados. Os veículos entregues fazem parte de um pacote, até o fim do ano serão 28 integrados à frota.

Segundo o regulamento da Rede Integrada Metropolitana, os veículos devem ter idade máxima de 12 anos. Em 2026, a média dos 872 ônibus é de seis anos, a menor dos últimos vinte anos.

Com as novas aquisições, o Paraná chega a 534 ônibus novos incorporados à frota metropolitana desde 2019. O governo prevê que outros 120 veículos sejam adquiridos ainda em 2026. Somados, os investimentos previstos representam a renovação de aproximadamente 75% da frota atual até o fim deste ano.

Superarticulados

Em julho, o Governo do Paraná apresentou os dez primeiros ônibus superarticulados para a frota da Região Metropolitana. Os veículos vão começar a operar na linha Pinhais até a praça Rui Barbosa, em Curitiba. Eles têm 23 metros de comprimento e podem transportar até 194 passageiros.

Até o fim do ano, serão incorporados nove ônibus do modelo, além de outros oito convencionais para reforçar o atendimento nas linhas de Pinhais e Piraquara.