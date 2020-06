Guaratuba fará barreira sanitária para conter o avanço da covid-19 no feriado de Corpus Christi entre quinta-feira (11) e domingo (14). Assim como em Matinhos, Guaratuba vai medir a temperatura dos turistas nos acessos à cidade. Vale reforçar que todas as praias da cidade estão interditadas. Quem tiver sinais de febre, não vai entrar em Guaratuba.

Já Pontal do Paraná terá bloqueio mais severo: ninguém de fora poderá entrar na cidade – para ter acesso ao município no feriado, as pessoas terão de comprovar que moram ou trabalham na cidade.

Os bloqueios nas três cidades com praias será feita com as respectivas equipes de Vigilância Sanitária e Guarda Municipal, com apoio do Batalhão Rodoviário da Polícia Militar. Em Guaratuba, a operação será na PR-412 do Coroados e na saída do ferryboat.

Além do medimento da temperatura corporal, na entrada de Guaratuba as pessoas terão de responder um questionário e explicar a cidade de origem e para onde estão indo. Serão informados que o aluguel de imóvel por curto período ou hospedagem em hotel estão proibidos e os responsáveis poderão ser multados.

Todas as praias de Guaratuba estão interditadas. Das 8h às 20h, equipes da Guarda Municipal monitoram se há pessoas na orla. No último final de semana, mais de 300 pessoas tiveram de ser orientadas a sair da areia, apesar das faixas informando a interdição da orla.

Além das barreiras sanitárias, a prefeitura de Guaratuba vai reforçar a fiscalização das medidas de prevenção da covid-19. As equipes vão percorrer restaurantes para fiscalizar o cumprimento das normas sanitárias. As praias, praças, quadras esportivas, marinas, trapiches e pontos turísticos também serão fiscalizados no feriado.

