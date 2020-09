Nesta segunda-feira (7), feriado da Independência, Curitiba registrou 430 novos casos de covid-19 e sete óbitos de pessoas infectadas pela doença. No total, a capital do estado soma 1.075 mortes e 36.216 casos de coronavírus desde o início da pandemia.

LEIA TAMBÉM – Paraná confirma mais 776 novos casos de coronavírus e 26 novos óbitos

Do total de casos confirmados, 30.320 foram liberados do isolamento e se recuperaram da doença. No entanto o número de casos ativos na cidade vem aumentando. 4.821 pessoas em Curitiba possuem potencial de transmissão do vírus. Por causa da alta de casos, a capital voltou para a bandeira laranja de alerta de coronavírus nesta segunda-feira.

Ocupação de leitos

A taxa de ocupação de leitos de UTI do SUS segue em 83% nesta segunda-feira. Todos os pacientes que são internados com quadro de síndrome respiratória aguda grave vão para leitos exclusivos covid-19.